I consigli per i single di Charlize Theron: “L’uomo che cerco deve illuminare la mia esistenza” „I consigli per i single di Charlize Theron: “L’uomo che cerco deve illuminare la mia esistenza”

Il modo in cui Charlize Theron parla della propria solitudine sentimentale non dovrebbe far notizia, ma la fa. Ogni volta che l’attrice premio Oscar racconta di quanto sia soddisfatta di una quotidianità che da tempo non è condivisa con quella di un uomo (considerazione che dovrebbe appartenere da tempo al senso comune), frotte di occhi si sgranano stupite di concerto a commenti increduli sulla possibilità che una delle donne più affascinanti e corteggiate del pianeta sia clamorosamente single. E’ successo qualche tempo fa quando raccontò come spiegava alle sue figlie che di un fidanzato non si deve aver bisogno, ma al massimo debba essere un completamento della propria già appagata vita, ed è capitato di nuovo adesso, in occasione di un’intervista rilasciata alla collega Drew Barrymore durante lo show che porta il suo nome.

“Sono aperta a incontrare persone, quando gli amici mi dicono incontra questo o quell’uomo non dico no”, ha spiegato la 45enne titolare di uno dei sorrisi più affascinanti del pianeta: “Ma sono a un punto in cui sono felice della mia vita, in un momento in cui l’altro deve arrivare con tanta roba. E non quel tipo di roba che uno pensa… L’altro dovrebbe portare come minimo la stessa bellezza o forse ancora di più perché non sarei in grado di accettare qualcosa di meno”.

“Per questo l’uomo che cerco deve avere davvero qualcosa in più. Dev’essere qualcuno capace di illuminare la mia esistenza, di renderla ancora migliore”, ha sottolineato Charlize, riuscendo ancora una volta ad incrementare la percezione di bellezza già radicata negli astanti con un’affermazione che rimarca la sicurezza propria di una femminilità perfetta nella sua completa autonomia. “Non ho alcuna intenzione di accontentarmi”, dice con forza Charlize Therone, rivelatrice di una verità che per quanto dovrebbe essere già assodata tra le single desiderose di una vita appagante, vale sempre la pena ribadire ancora e ancora.