I Daft Punk annunciano la fine della loro collaborazione dopo 28 anni di musica

Una notizia che ha sconvolto il panorama musicale quello della separazione del duo Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, che sono passati alla storia con il nome Daft Punk.

Una collaborazione che andava avanti dal 1993, ma che ieri pomeriggio abbiamo appreso essersi conclusa. I Daft Punk annunciano il loro addio attraverso un video postato sulla loro pagina Facebook e sul canale YouTube.

E’ stato intitolato “Epilogue” (in italiano “Epilogo”) e questo può voler dire solo una cosa: il loro viaggio è finito. Otto minuti in cui i due artisti, coperti dalle loro proverbiali maschere da robot, camminano nel bel mezzo del nulla, prima a fianco, poi distanti. Quando di nuovo vicini, Guy-Manuel de Homem-Christo avvia un timer sulla schiena di Thomas Bangalter, che esplode allo scadere di sessanta secondi sulle note di “Touch”. E’ a questo punto che appare una scritta: 1993-2021, data dell’inizio e della fine.

L’annuncio della separazione dei Daft Punk ha suscitato una marea di reazioni sui social, da chi è rimasto incredulo a chi rimpiange di non averli ascoltato nemmeno una volta dal vivo.

I duo è ritenuto uno degli esempi più significativi di ogni tempo nell’ambito della musica elettronica. Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo si conoscono a Parigi nel 1987 e insieme fondano, con Laurent Brancowitz, il gruppo rock Darlin’ nel 1992. I tre ricevettero una recensione negativa da parte della rivista britannica Melody Maker, che definì la musica del gruppo “a daft punky trash“, ovvero «un gruppetto di stupidi teppisti». I Darlin’ si sciolsero un anno più tardi, nel 1993.

Brancowitz entrò a far parte del gruppo del fratello, i Phoenix, mentre Bangalter e De Homen-Christo formarono i Daft Punk, prendendo ispirazione proprio dalla critica comparsa sulla rivista britannica.

La loro musica ci ha accompagnato per ben 27 anni debuttando l’11 aprile 1994 con il singolo The New Wave. Un anno dopo i Daft Punk pubblicano Da Funk, che divenne il primo successo commerciale del gruppo.



Inizialmente Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo non avevano intenzione di pubblicare un album, ma dopo una serie di accordi con la Virgin Records, decisero di firmare il contratto nel settembre del 1996. Si misero subito a lavoro e nel 1997 i Daft Punk pubblicarono il loro primo album intitolato Homework, riconosciuto come uno dei più influenti album dance degli anni novanta. Tra i singoli estratti dall’album, quello più noto fu Around the World. A questo poi seguirono Discovery nel 2001, Human After All nel 2005, la raccolta Musique vol.1 nel 2006 pubblicata in versione CD/DVD, Alive 2007 suonato dal vivo al Coachella Valley Music and Arts Festival, nel 2010 invece il duo è stato chiamato dalla Disney per produrre la colonna sonora del film Tron: Legacy, cui seguì nel 2011 l’album contenente i remix della colonna sonora, Tron: Legacy Reconfigured.

Nel 2013 viene pubblicato, e purtroppo ci tocca dire anche l’ultimo album della carriera intitolato Random Access Memories. All’interno troviamo numerose collaborazioni tra cui Nile Rodgers, Giorgio Moroder e Paul Williams in Get Lucky che è arrivata a vendere 7 milioni di copie.

La fine della collaborazione dei Daft Punk è stata per molti una notizia difficile da digerire, una delusione per chi aspettava il loro prossimo album. Sebbene Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo si siano fatti conoscere come dei cyborg, non potranno durare in eterno, ma una cosa è certa: continueremo a ballare la loro musica AROUND THE WORLD!