IANNONE: “IL PERIODO PIÙ DURO DI SEMPRE PER ME MA L’HO SUPERATO”

Una delle tante facce dello sport, soprattutto nel mondo dei professionisti, è quella del doping. Infatti alcune volte non è sempre stato tutto oro ciò che luccicava e quando sono state diffuse notizie in tal senso molti appassionati ed alcuni addetti ai lavori sono rimasti allibiti e purtroppo scandali del genere hanno interessato nel corso della storia ogni tipo di sport. Dal caso del dottor Agricola nella Juventus di Lippi, passando per la clamorosa ammissione della pattinatrice Carolina Kostner, fino ad uno dei casi più recenti: il pilota dell’Aprilia MotoGp Iannone sospeso per 18 mesi. Tuttavia il caso Iannone non ha nulla a che fare con i primi due citati in quanto è stata riconosciuta l’assunzione accidentale di drostanolone, tant’è vero che il pilota abruzzese sarebbe stato vittima di una contaminazione alimentare a causa della carne mangiata in un ristorante. La dinamica controversa non gli ha comunque permesso di scontare la squalifica subito poiché questa va dal 3 novembre scorso fino al 16 giugno 2021. Il pilota ha anche rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo all’emittente satellitare Sky: “Questo periodò è stato il più difficile della mia vita, il più duro da accettare. Mi è capitato di pensare di tutto, ma veramente di tutto.

Ogni giorno ho puntato a dimostrare al 100% la mia innocenza per tornare in moto e prendermi quello che voglio”. D’altro canto l’Aprilia Racing non si è risparmiata assumendo un tono abbastanza polemico: “Prendiamo atto del provvedimento, ma la pena risulta essere incoerente”. La polemica non si è limitata ad un semplice botta e risposta perché l’Aprilia Racing si è rivolta al TAS per il ricorso, però la sentenza è stata rinviata metà novembre, tenendo comunque conto che la Wada (Agenzia mondiale antidoping) chiede che l’inattività di Iannone sia allungata a 4 anni. Bisognerà allora seguire con attenzione quella che è diventata una sorta di telenovela partita dalla condanna in primo grado e che forse avrà termine non nei tempi previsti.

Antonio Simeoli