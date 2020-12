Ibrahimovic a Sanremo: ecco che cosa farà

L’unica cosa al momento da escludere (ma non è neanche detto visto il carattere di Zlatan), è che Ibrahimovic possa salire sul palco dell’Ariston come concorrente del prossimo Festival di Sanremo. A parte questo ogni possibilità è ancora al vaglio e dipenderà molto da quali saranno le evoluzioni della pandemia e della stagione del Milan. Di sicuro l’attaccante dei rossoneri sarà un ospite fisso della prossima rassegna della musica italiana che si terrà dal 2 al 6 marzo, come annunciato nella giornata di ieri dal conduttore Amadeus. Nel corso di quei 5 giorni di show al momento è prevista una sola partita per la squadra di Pioli, quella del 3 (turno infrasettimanale) contro l’Udinese. Per questo motivo le parti stanno valutando come gestire la presenza di un campione del calibro di Ibrahimovic, che potrebbe essere dal vivo, da remoto attraverso Zoom o attraverso una combinazione delle due modalità.

Ibrahimovic-Sanremo, trattativa in corso

Per quanto riguarda il Milan, la società rossonera ha dato pieno appoggio alla stella svedese, anche perché la sua partecipazione al Festival di Sanremo garantirà una maggiore esposizione mediatica per il club e la società è certa che il giocatore non metterebbe mai a repentaglio il suo rendimento sul campo con questo genere di “extra”. Quando parteciperà, lo farà senza andare a intaccare i suoi allenamenti, poco ma sicuro. Questo è alla base delle trattative avviate ormai da settimane tra la sua agenzia di comunicazione e la dirigenza del Festival. Ibrahimovic sarà un ospite d’eccezione, che seguirà le orme di Cristiano Ronaldo, Roberto Baggio, Francesco Totti e molti altri ancora. E di sicuro lui vorrà fare meglio dei suoi predecessori. Insomma, meglio non escludere niente.

Scommesse sull’outfit di Zlatan

La presenza di Ibrahimovic al Festival non ha lasciato indifferenti neppure i bookmaker. In particolare Stanleybet, che subito propone una Special Bet su quale sarà l’outfit del campione del Milan per la prima serata, prevista martedì 2 marzo 2021. Secondo i bookie di Liverpool Ibrahimovic si presenterà all’Ariston in blu, colore più gettonato a 1.70, seguito dal nero (1.85) e dal grigio/argento (2.10). Uno spezzato è invece previsto a 6.00 (altro a 4.00). Entrando più nello specifico, quale sarà lo stilista che vestirà l’asso svedese? Favorito il brand italiano Dsquared2 (1.80), seguito da Etro a 2.50, a 7.00 Dolce & Gabbana e Harmont & Blaine mentre Giorgio Armani è dato a 8.00; a seguire gli altri, con Valentino e Gucci a 10.00, Givenchy, Philipp Plein e Diesel a 12.00, Versace ed Hermes a 15.00, Hugo Boss e Chanel a 18.00, Prada e Balenciaga a 20.00 e altri ancora. Capitolo accessori: per gli scommettitori sarà quasi sicuramente il papillon, bancato bassissimo a 1.25, mentre la cravatta è a 3.00. Occhio alle sorprese però: Zlatan potrebbe anche stupirci: sul sito Stanleybet.it il look senza papillon e senza cravatta è offerto a 6.00.