Il caso Almasri: chi è il “torturatore di Mitiga”?

Osama al-Najeem, anche conosciuto come Almasri (l’egiziano), è un personaggio molto discusso negli ultimi giorni in Italia. Il 22 gennaio, l’uomo è stato liberato dal carcere di Torino e rispedito il Libia con un aereo di Stato.

Di chi si tratta?

La Corte Costituzionale ha emesso su di lui un mandato di arresto internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità. L’accusa è per tortura e violenze nei confronti dei detenuti nella struttura di Mitiga, dove sono rinchiuse le persone che cercano di imbarcarsi dalla Libia per arrivare in Europa.

Almasri ha iniziato la sua carriera militare contro Gheddafi, Isis e i mercenari di Haftar. Al momento fa parte del gruppo militare Rada che ha la gestione dell’Istituto di Riforma e Riabilitazione di Tripoli.

Nel 2018, le Nazioni Unite hanno classificato la prigione di Mitiga come un “lager”. Ha dichiarato che si trovano “2600 uomini, donne e bambini” in spazi strettissimi, senza processo, torturati e violati.

Almasri, secondo alcuni testimoni, sarebbe coinvolto nelle torture ed abusi nei confronti dei detenuti.

David Yambio, portavoce di Refugees in Lybia, è riuscito a raccogliere alcune prove contro l’uomo, denunciandone la liberazione da parte del governo Meloni.

“La situazione nel lager di Mitiga non riesco a spiegarla a parole è mortale, inumana, crudele. Per anni questo signore, Almasri, ha operato nella totale impunità sui cittadini libici, e poi ha iniziato con i migranti”. “Almasri me lo ricordo bene, era il capo, lui stesso era un torturatore, era lui a dare gli ordini di uccidere, di sparare e di ridurre in schiavitù. Il suo ruolo evidente, era il capo a Mitiga, ma anche al lager di Jadeda e in altre strutture“.

Perché è stato liberato? L’Italia ha stretto una serie di rapporti con la Libia, ed in generale con alcuni paesi dell’Africa, grazie al cosiddetto “Piano Mattei”, una serie di accordi economici con governi dittatoriali.

“Cosa devo pensare di un governo che afferma di combattere i trafficanti di esseri umani e poi stringe la mano ha l’architetto del traffico di esseri umani? Come si conciliano le parole della Costituzione italiana con le azioni dei suoi leader? Può davvero il governo italiano affermare di difendere la legge e l’ordine quando difende così volentieri un criminale di guerra?“. Dichiara David Yambio, affermando la sua preoccupazione per la liberazione di Almasri.

“A questo punto, visto che alcuni di noi sono anche testimoni davanti alla Corte Penale Internazionale, e vista la totale impunità della quale godono i grandi trafficanti di esseri umani in Italia, noi temiamo per la nostra vita e per quella di chi ha avuto il coraggio di denunciare“.

Quali spiegazioni vorrà dare il governo Meloni per questa liberazione non ci è dato saperlo, intanto l’uomo è tornato a Tripoli, addirittura scortato da aerei di Stato italiani, osannato come un eroe.