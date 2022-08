Il Garante Campano dei detenuti visita il carcere di Secondigliano

Ciambriello: “I sofferenti psichici non dovrebbero entrare in carcere, il problema è un’inadeguata assistenza socio-psichiatrica ai detenuti e le poche alternative al carcere

Il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello continua le sue visite nelle carceri campane durante la settimana di Ferragosto. Oggi è stato nel carcere di Secondigliano dove ha incontrato, tra gli altri, i 18 detenuti detenuti dell’articolazione psichiatrica. In Campania oltre a Secondigliano ci sono articolazioni psichiatriche anche negli istituti di Santa Maria Capua Vetere, Benevento, Salerno, Sant’Angelo dei Lombardi e Pozzuoli. E poi ci sono due Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) a Calvi Risorta e san Nicola Baronia che ospitano complessivamente 40 internati.

All’uscita del carcere il garante regionale Ciambriello ha dichiarato.” Nelle nostre carceri ci sono centinaia di detenuti con sofferenza psichica, dovremmo chiederci : perché entrano in carcere e le strutture esterne non prendono in carico i sofferenti psichici, perché ci sono pochi professionisti, pochi spazi, pochi progetti di recupero nelle carceri ed infine perché i magistrati non utilizzano misure alternative alla detenzione per questi diversamente liberi. Il diritto alla salute, l’unico peraltro al quale la Costituzione (art.32) riserva l’aggettivo fondamentale, ha sempre suscitato un’annosa e tormentata disputa teorica. Dal 2008 risulta tendenzialmente superata da quando la sanità nelle carceri è gestione del Servizio sanitario nazionale.Per ogni miopia esistono lenti appropriate e per ogni oscurità luci adatte. È inutile continuare a sbandierare il successo della chiusura dei manicomi criminali, traguardo che, peraltro, andava tagliato già dagli anni Sessanta, in ragione di importanti pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito, se non siamo in grado di sciogliere nodi sinora inestricabili: presa in carico dei sofferenti psichici in gruppi di appartamento, assistenza domiciliare, potenziamento dei servizi di salute mentale, tutto in fase di prevenzione. E poi creazione di una nuova Rems in Campania, così come deciso all’unanimità dal consiglio regionale il 3 maggio, potenziamento delle figure di psicologi,psichiatri, tecnici della riabilitazione in carcere, misure alternative al carcere per i sofferenti psichici. Il problema rimane quello di offrire un’adeguata assistenza psichiatrica ai detenuti e di garantire ai dipartimenti di salute mentale le giuste risorse economiche e umane per trattare i liberi vigilati”.