Il ministero delle Finanze ha coniato la moneta celebrativa della Nutella

18 grammi di Nutella equivalgono ad un cucchiaino abbondante della crema spalmabile più famosa al mondo o a una moneta d’argento. Il tocco poetico della moneta della Nutella è che pesa esattamente quanto la scucchiaiata rubata direttamente dal barattolo, e ne affianca la preziosità: una moneta d’argento in tre gradazioni di colore differenti, 32 millimetri di diametro, ufficialmente messa in Zecca. Lo styling prescelto, realizzato da Annalisa Masina (che ha disegnato nel 2014 anche la moneta celebrativa del semestre di presidenza italiano del Consiglio Europeo), esalta l’iconico barattolo da 750 grammi dentro la scritta in cerchio Repubblica Italiana. Sul rovescio è presente invece la stilizzazione architettonica della sede di Alba, dove l’azienda fu fondata negli anni ’40 del Novecento, con il lettering del marchio e il valore nominale di 5 euro.

Coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in lega 925 su decreto del Ministero delle Finanze del 21 dicembre 2020, inserito in Gazzetta Ufficiale l’ultimo giorno dell’anno, per allargare la linea celebrativa delle Eccellenze Italiane, la moneta da collezione della Nutella riconosce l’ultimo valore massimo della spalmabilità. Il fior di conio ha valore legale dal 2 gennaio 2021 e sarà reso disponibile solo in appositi contenitori, da cedere a enti, associazioni e privati, italiani o stranieri. Due esemplari resteranno al Ministero delle Finanze, per essere messi in mostra a convegni ed eventi. Tradotto: sì, si potrà comprare anche per sé. Gli appassionati di numismatica e del reselling spinto sono avvisati: sul sito della Zecca dello Stato non è disponibile neanche in preorder, mentre su Ebay un rivenditore ha lanciato una prevendita a 350 euro. Al momento dove comprare la moneta della Nutella da 5 euro e quando sarà effettivamente rilasciata, nonostante il valore legale già in corso, non è stato chiarito.