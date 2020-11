IL PRESIDENTE MATTARELLA INVOCA L’UNITÀ: “C’È BISOGNO DI COLLABORAZIONE POLITICA IN UNA CRISI COSÌ DIFFICILE”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato all’Assemblea dell’Anci: “Tutti operino nella stessa direzione senza polemiche scomposte. Siamo di fronte ad un nemico insidioso che può travolgere tutti”. Dunque il Capo dello Stato invoca l’unità in un clima molto difficile, soprattutto perché mentre Forza Italia ha accolto il suo invito, come annunciato da Berlusconi, l’opposizione composta da Salvini e Meloni non sembra essere propensa ad una collaborazione con l’attuale maggioranza. Infatti mentre il leader del Carroccio attacca: “Un pezzo di FI pensa agli inciuci”, il Cavaliere non si risparmia: “Senza gli azzurri destra isolata e perdente”. Mentre alcuni fanno polemica però c’è un paese che soffre, soprattutto in alcune zone, come la Calabria. La regione si è ritrovata un commissario, Cotticelli, che in un’intervista in diretta ha scoperto che avrebbe dovuto preparare il piano Covid regionale e per questo è stato sostituito dal commissario Zuccatelli, i cui pensieri rispetto al virus sono diventati noti per via di alcuni video che sono circolati sul web, Egli diceva infatti: “Le mascherine non servono […] e per beccarti il virus devi baciare per 15 minuti un’altra persona”.

Tali dichiarazioni hanno generato un gran polverone ed anche Zuccatelli è stato rimpiazzato da un altro commissario, Gaudio, il quale ha mantenuto l’incarico per circa 24 ore. Dunque la Calabria dopo giorni è ancora senza commissario e proprio ieri è stata travolta da un altro scandalo, ossia l’arresto del Presidente del Consiglio regionale di FI Domenico Tallini con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Allora speriamo che problemi del genere si possano risolvere quanto prima e che nessuno cerchi di trarre consensi dalla drammatica situazione in cui versa l’intero mondo.

Antonio Simeoli