Il Sabato Santo della Serie A – i Top e i Flop della 29esima giornata

Non si vedeva da tempo un sabato così nella Serie A, con tutte le squadre che sono scese in campo nella stessa giornata, similmente a come accadeva nelle storiche domeniche di un tempo. Tutti i match si svolti durante il Sabato Santo così da consentire ai giocatori di riposare la domenica, e di trascorrere la Pasqua in compagnia delle proprie famiglie.

Vediamo dunque i risultati della 29esima giornata, e quali giocatori hanno spiccato, e quali invece, hanno deluso.

Apre il sabato Milan-Sampdoria, con gli ospiti di casa che arrivano per primi in vantaggio con una rete di Fabio Quagliarella. Arriva il pareggio a pochi minuti dalla fine grazie al gol Jens Hauge. Brutto pareggio per il Milan, che si trova sempre più lontano dall’Inter e ora ha il fiato sul collo dell’Atalanta.

Iniziano le partite delle 15 con un altro pareggio. Sassuolo-Roma termina con un 2-2 dopo un match scoppiettante. Alla Roma non basta il rigore di Lorenzo Pellegrini e Bruno Peres per assicurare i 3 punti ai giallorossi, infatti vengono fermati dalle reti di Hamed Junior Traore e a 5 minuti dalla fine il capitano Giacomo Raspadori, classe 2000, fa sognare la squadra assicurando il pareggio. Pessimo risultato per la squadra di Fonseca che ora è anche fuori dalla zona Europa League.

La vera bomba del sabato è stata Napoli-Crotone, finita 4-3 per la squadra di casa. Solamente nella prima mezz’ora di campo ci sono stati 3 gol, il primo di Lorenzo Insigne, poi Victor Oshimen, e Simeon Nkwankwo per il Crotone. Porta in vantaggio il Napoli Dries Mertens, vantaggio che resta fino alla fine del primo tempo. A pochi minuti dal fischio che sigla l’inizio del secondo tempo arriva il pareggio e poi il raddoppio grazie alle reti di Simy e Junior Messias. Napoli che suda freddo fino al 72esimo, dove Giovanni Di Lorenza insacca la rete e il Napoli conquista il Crotone in una partita particolarmente ostica.

Lazio-Spezia termina per 2-1. Il primo gol è firmato da Manuel Lazzari della Lazio, mentre a segnare con la maglia dello Spezia è Daniele Verde, autore di un vero e proprio capolavoro con un gol al volo. Ma tutte le speranze dello Spezia vengono vanificate da un rigore al 90’ per i biancocelesti dove a segnare è Caicedo. Nei minuti di recupero finali, doppia espulsione per la squadra di casa, dove Lazzari e Joaquin Correa ricevono un cartellino rosso.

Altra partita, altro pareggio. Stavolta parliamo di Genoa-Fiorentina, che termina per 1-1. I gol sono stati fatti nei minuti iniziali, con Mattia Destro che ritorna al gol al 13’ e il quasi fisso Dusan Vlahovic al 23’. Partita monotona fino al 90’ a parte l’espulsione di Franck Ribery che viene espulso al 51esimo.

Cagliari-Hellas Verona finisce per 0-2. Continua a non convincere la squadra sarda, che subisce una brutta sconfitta senza fare gol. Autori delle reti del Verona Antonin Barak e Kevin Lasagna.

Anche Benevento-Parma è X. Gli autori del gol per la squadra del Sud sono Kamil Glik e Artur Ionita, mentre per il Parma si tratta di Jasmin Kurtic e al 88esimo a pareggiare è Dennis Man.

Continua a vincere l’Atalanta, che vince 3-2 sull’Udinese. Doppietta di Luis Muriel nel primo tempo, che porta la squadra di casa in vantaggio anche se subisce gol al 45esimo da parte di Roberto Pereyra. Nel secondo tempo, Duvan Zapata firma ormai la vittoria dell’Atalanta, ma l’Udinese continua a spingere e infatti segna un altro gol, autore Jens Stryger Larsen.

Ultimo pareggio della giornata è nel derby di Torino, dove Torino-Juventus termina per 2-2. Apre subito Federico Chiesa per i Bianconeri, e poi i Granada recuperano e superano grazie a una doppietta di Antonio Sanabria. La squadra di Pirlo pareggia all’80esimo con il gol dell’ormai solito Cristiano Ronaldo.

Ultima partita della giornata e anche unico match serale è Bologna-Inter. Partita vinta con semplicità da parte dei nerazzurri e al loro temibile Romelu Lukaku che gonfia la rete bolognese e assicura il risultato. L’Inter è ancora capolista, ora con una lunga distanza dal Milan.

I Top della giornata di Serie A

Junior Messias e Simy – la coppia del Crotone continua a spiccare ed entrambi i giocatori si dimostrano ancora una volta troppo grandi per la piazza in cui giocano. Simy infatti è stato autore di ben 15 reti nel corso di 29 partite, quindi un’ottima stagione.

Luis Muriel, che sale a quota 18 gol con questa doppietta e si dimostra la vera punta di diamante dell’Atalanta.

Giacomo Raspadori – il capitano del Sassuolo a soli 21 anni porta al pareggio la squadra, in una partita che ricorderà per tutta la vita.

I Flop della giornata di Seria A

Ciro Immobile – la punta che due anni bombarda le porte avversarie sembra star perdendo il suo fascino, e sta attraversando un lungo periodo di magra. L’attaccante della Lazio è infatti fermo a quota 14 gol da ormai un bel po’ di partite.

La Roma – Niente da fare, la squadra di Fonseca sta facendo una stagione tutt’altro che spettacolare, e ad oggi, i giallorossi non sono usciti vincitori da nessun big match del calendario. Solo qualche pareggio e le restanti partite sono terminate con delle sconfitte.

La Juventus – occasione sprecata per i bianconeri che potevano superare l’Atalanta e piazzarsi come terzi nella classifica generale, ma così non è stato per colpa del pareggio contro i rivali di Torino.