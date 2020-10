IL SINDACO DI NIZZA: “TERRORISMO IN SENO ALLA BASILICA DI NOTRE-DAME”

In mattinata la Francia è stata vittima di un probabile atto terroristico da parte dei fondamentalisti islamici. L’accaduto avrebbe visto coinvolte nei pressi della chiesa di Notre-Dame tre persone, di cui una decapitata secondo le ultime ricostruzioni. Intanto è stato ferito l’uomo che ha compiuto gli assassini ed è stato accompagnato in ospedale mentre è stato sottoposto alle domande della polizia, con la quale ha dialogato in arabo e avrebbe detto di chiamarsi Brahim. Tutto ciò soltanto dieci giorni dopo la decapitazione del professore Samuel Paty, che mostrò nella scuola dove insegnava alcune vignette satiriche su Maometto, facendo ricordare il caso di Charlie Hebdo. Bisogna anche sottolineare che la situazione formatasi negli ultimi giorni non è di certo una delle migliori, soprattutto in queste ore, in cui respira un clima di alta tensione tra il Presidente della Francia Macron ed il Presidente della Turchia Erdogan: il tutto ha avuto inizio quando Macron ha affermato che l’Islam è una religione in crisi a causa della fazione più radicale e che per scongiurare qualsiasi tipo di problema alla luce dell’esperienza avuta avrebbe adottato alcune misure per arginare i rischi. Da questo si sono susseguite numerose proteste da parte del mondo musulmano, che ha accusato i francesi di diffondere odio verso in funzione della propaganda: nelle strade di alcune città del Bangladesh si sono verificate manifestazioni di violenza assoluta tra chi bruciava le fotografie di Macron ed Iraq, a Baghdad, fuori l’ambasciata francese sono state bruciate invece le bandiere del paese transalpino al grido:

“Macron è il diavolo di Parigi”. Erdogan dal canto suo non ha perso occasione di attaccare apertamente Macron sostenendo:“Questa persona non comprende la libertà di fede e si comporta in questo modo nonostante milioni di persone che vivono nel suo paese abbiano un credo diverso dal suo. Ma che problema ha quel tizio chiamato Macron con l’Islam e con i musulmani? Macron ha bisogno di cure mentali”. Purtroppo questa polemica è poi terminata nell’attentato che ha caratterizzato questa giornata a livello internazionale e in prima linea a tal proposito si è piazzata l’Italia, che ha espresso la sua vicinanza ai francesi con il Presidente della Repubblica Mattarella che ha espresso il suo cordoglio e il Presidente del Consiglio Conte che tramite le sue pagine social ha dichiarato: “Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le nostre certezze sono più forti di fanatismo, odio e terrore. Ci stringiamo ai familiari delle vittime e ai nostri fratelli francesi. Nous Sommes Unis!”.

Antonio Simeoli