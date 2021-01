Il volto del futuro della monarchia britannica inglese potrebbe essere Lady Louise Windsor

Come sarà il 2021 della famiglia reale britannica? Il Natale non è stato un granché, e pure l’anno della pandemia non è che sia stato il massimo per la Regina Elisabetta e i suoi parenti. Però in famiglia c’è chi, da questo periodaccio che ha anche salutato (forever?) il principe Harry e Meghan, ha avuto in cambio qualcosa di positivo: maggiore visibilità. Ed è il caso della famiglia di Sophie Wessex e del principe Edoardo, con in testa la teen Lady Louise Windsor a diventare volto della monarchia quando sarà più grande.

Tra le curiosità su di lei ci sono quelle legate al titolo: figlia del figlio di una regina, Louise ha diritto al trattamento di “altezza reale”. Ma, a tutti gli effetti, non lo usa: deciderà cosa farne solo a 18 anni, quando sarà abbastanza grande per capire cosa farne della sua eredità royal.

C’è tutta una nuova generazione di Windsor che scalpita per prendere il posto di quella vecchia. A partire dal futuro re William ovviamente e da tutto il suo clan Cambridge. Ma c’è pure quella parte di famiglia che la Regina Elisabetta adora – tipo le principesse York, Eugenia e Beatrice e la nuora Sophie Wessex – che hanno preso un pochino di spazio in più nel fitto scheduling dei membri senior della famiglia reale. A quanto riportano il Daily Mail e gli insider della royal family britannica, in particolare Sophie Contessa di Wessex (che ha sposato l’ultimogenito di Her Majesty nel 1999) scalpita per avere un ruolo pubblico più strong. E in effetti, con il principe Harry e Meghan Markle in America, lei e suo marito hanno portato a termine diversi progetti sempre con molta grazia e discrezione.

In più, c’è una chicca che forse non sai: la regina Elisabetta adora Sophie Wessex e ovviamente anche i suoi nipoti Lady Louise e il fratellino Lord James, Visconte Severn. E ci crediamo: è l’unica che in tanti anni non le ha dato grattacapi! Tra Lady Diana e Sarah Ferguson e gli altri matrimoni saltati in famiglia tipo quello della principessa reale Anna, di scandali e anni terribili Sua Maestà ne ha avuti parecchi a causa della sua family. Mentre Sophie Wessex è sempre stata per lei una confidente, un’amica e una persona fidata.

Lady Louise Windsor dal canto suo è ancora troppo piccola per scendere in campo per davvero, ma a quanto pare sta apprendendo a piene mani da sua mamma Sophie, che la porta in giro appena può. Ovviamente è un’abile cavallerizza come tutte le donne della famiglia ed è brava a disegnare, tanto che la nonna reale le ha anche mostrato gli acquerelli della Regina Vittoria che vengono conservati a Balmoral, un cimelio preziosissimo. Quando è nata prematura nel 2003, la Regina Elisabetta si è preoccupata tantissimo per lei, come racconta anche l’Express. E forse è da allora che è diventata una delle sue nipotine preferite.

Lady Louise è anche la cocca del nonno, il principe Filippo: come lui adora guidare le carrozze durante le gare ufficiali che è stato proprio il marito della regina Elisabetta a promuovere in UK. La sua famiglia è anche vicinissima a quella di Kate Middleton e del principe William: infatti i Cambridge erano proprio con i Wessex quando sono stati beccati (e assembrati) a Luminate, nel Norfolk, a Natale 2020. Multe salate per violazione delle norme Covid a parte, le due famiglie sono molto vicine e a quanto pare Lady Louise è sempre felice di fare da baby sitter a George, Charlotte e Louis di Cambridge. Quando finirà gli studi nel Berkshire probabilmente i riflettori si accenderanno su di lei come è stato per sua madre Sophie Wessex, che negli anni ha lavorato nelle retrovie con passione, spesso oscurata dai suoi parenti più glamour o dagli scandali di famiglia. Non vediamo l’ora di sapere quale sarà il suo ruolo, se ne avrà (e ne vorrà, perché magari no!) uno nella Royal Fam più cool del mondo.