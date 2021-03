In arrivo Instagram Kids, versione per minori dell’App

A causa dei recenti sviluppi portati dall’app Instagram in merito alla privacy e all’attenzione per i ragazzi sotto i 13 anni (dopo anche lo scandalo di Tik Tok) anche il social network delle foto sta per arrivare in versione under 13.

BuffFeedNews ha riportato che Facebook è al lavoro su una versione adatta ai minori under 13 di Instgram. Questo perché l’utenza del social presenta ogni anno sempre più adolescenti, e i bambini con età inferiore chiedono sempre in maggior numero ai genitori di iscriversi al Social Network. Instagram ovviamente tutela i minori, ma è facile imbattersi in contenuti inappropriati o sconsigliati a dei ragazzini, e qui entrerebbe in gioco Instagram Kids.

Instagram, al momento dell’iscrizione impone che l’utente disponga di almeno 13 anni, ma l’app mira a espandere la sua community, includendo anche i più piccoli. Facebook ha infatti mostrato qualche giorno fa, dei sistemi per tutelare la sicurezza degli under 13 sul social network, senza menzionare apertamente la versione ‘’Kids’’. Adam Mosseri, CEO di Instagram ha espresso il suo pensiero a BuzzFeed riguardante la questione: “Sappiamo che molti ragazzi vogliono usare Instagram, ma non esiste ancora un piano dettagliato. Parte della soluzione è creare una versione di Instagram per bambini o ragazzi in cui i genitori abbiano trasparenza e controllo. È una delle cose che stiamo esplorando“. Le parole quindi confermano un interesse nei confronti dell’idea, senza però lasciare alcuna certezza.

Cos’è Instagram Kids?

Si parla di un’esperienza controllata dai genitori ma che, al tempo stesso, consentirà ai bambini di interagire con gli amici, scoprire nuovi hobby, interessi e altro ancora. Il VP of Product di Instagram Vishal Shah ha dichiarato che garantire un’esperienza più sicura possibile è una priorità della società. Il progetto è supervisionato dal CEO Adam Mosseri e soprattutto dal vicepresidente di Instagram Pavni Diwanji dopo l’esperienza maturata con YouTube Kids quando lavorava in Google. Infatti Instagram Kids non sarebbe la prima variante di un social network di successo mirata ad un pubblico di bambini. Il già nominato Youtube Kids è attualmente una realtà e vanta anche un grande numero di utenti. Sulla piattaforma sono presenti solo video educativi o divertenti consigliati per bambini. Inoltre, Facebook non è nuovo a lavorare a queste ‘’varianti kids’’ poiché già nel 2017 Facebook ha introdotto Messanger Kids, la chat per i bambini di età compresa fra i 6 e 12 anni. Al tempo questa cosa non fu vista di buon occhio dai più grandi, poiché non reputavano corretto che un bambino si approcciasse dalla giovane età a un social network, seppur si trattasse di una versione per bambini.

Oltre alle misure stringenti in termini di sicurezza e tutela, Instagram dovrà tener conto delle normative vigenti in molti Paesi del mondo che vietano il targeting di annunci pubblicitari e altri tipi di interazione online per i minori sotto i 13 anni.

Per ora quindi non ci sono conferme sull’esistenza di Instagram Kids, ma è evidente che c’è qualcosa in sviluppo di cui sentiremo parlare in futuro.