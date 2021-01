INCENDIO NEL CASERTANO: MUORE IMMIGRATO 38enne

Tragedia a Castel Volturno: la vittima è un uomo di nazionalità nigeriana, salvate la moglie e la figlia.

Uno spaventoso incendio nella notte ha provocato la morte di una persona e ne ha ferita una seconda. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta, più precisamente del distaccamento di Mondragone, è intervenuta per un incendio divampato in un appartamento in via Machiavelli, nel Comune di Castel Volturno.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto accertare che al primo piano dello stabile vi erano delle fiamme che fuoriuscivano dalle vetrate di un’appartamento. Inoltre le persone sul posto li hanno avvisati che all’interno vi era una famiglia di extracomunitari. Immediato l’intervento dei vigili. Una volta entrati nell’appartamento, sono riusciti rapidamente a mettere in salvo due delle tre persone coinvolte nell’incendio, per poi affidarle alle cure dei sanitari. Sul posto, in supporto ai Vigili del Fuoco, è giunta anche un’autobotte proveniente dal distaccamento di Aversa. Purtroppo la terza persona è deceduta all’interno dell’appartamento. Dopo aver spento l’incendio, l’intera area è stata messa in sicurezza e si sono svolti gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

A morire è stato un immigrato 38enne di nazionalità nigeriana. In casa, oltre alla vittima erano presenti anche la moglie e la figlia piccola, che sono riuscite a salvarsi proprio grazie all’intervento dei vigili del fuoco provenienti dal vicino distaccamento di Mondragone.

L’uomo, probabilmente nel tentativo di recuperare qualche effetto personale, è svenuto a causa del fumo, per poi essere avvolto dalle fiamme; il corpo è stato infatti ritrovato carbonizzato.

Lo straniero era regolare in Italia. Tuttavia il Commissariato di Castel Volturno sta comunque verificando l’esistenza di un contratto di fitto.

In ogni caso la tragedia, stando a quanto emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe avvenuta per cause accidentali. Forse il corto circuito all’interno di una presa elettrica, provocato da infiltrazioni d’acqua. L’edificio è antico ed è probabile anche che il forte vento abbia favorito la rapida diffusione delle fiamme.