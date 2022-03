Incontro tra il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello e il provveditore alle opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata Placido Migliorino. Ciambriello: “Un habitat dignitoso e con spazi evita che il carcere sia un cimitero dei vivi“

Nella giornata di oggi presso il provveditorato campano delle opere pubbliche si è tenuto un incontro tra il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello e il Provveditore alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Placido Migliorino.

L’Incontro, chiesto dal garante, avuto come argomenti: la ristrutturazione di quattro padiglioni del carcere di Poggioreale, la costruzione di un nuovo carcere di Nola, la costruzione di un nuovo reparto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere e la ristrutturazione del carcere minorile di Airola in provincia di Benevento. Il provveditore, con il suo staff, è entrato nel merito dei singoli argomenti del garante Ciambriello. Al termine dell’incontro il garante regionale Ciambriello ha dichiarato: “Entro due mesi partiranno i lavori per la ristrutturazione in toto del reparto Padiglione Salerno nel carcere di Poggioreale; gli altri Padiglioni, oggetto di intervento sono il completamento del padiglione Genova, il Padiglione Italia e il Padiglione Napoli. Tutti e 4 padiglioni saranno completati entro 3 anni dall’ inizio dei lavori L’importo è di 14 milioni di euro. E’ stata già individuata la ditta aggiudicatrice della gara . Sono soddisfatto di questa prima notizia, perché nel Padiglione ex novo del Salerno saranno previsti spazi e servizi dedicati all’istruzione, alla formazione, ci sarà un’aula multifunzionale, una stanza per gli educatori, una cucina, quindi, ristrutturazione e adeguamento dell’intero padiglione, con celle, stanze di pernottamento ristrette per pochi detenuti e con tutti i servizi igienici.

Su Santa Maria Capua Vetere, il nuovo reparto porterà ad una capienza di 250 detenuti e rientra nel pnrr nazionale, così come i 12,6 milioni per la ristrutturazione del carcere minorile di Airola, dove a breve inizieranno anche i lavori per la ristrutturazione della facciata dell’edificio”.

Il garante, poi, sulla costruzione del nuovo carcere di Nola, ha avuto la notizia che, il provveditorato alle opere pubbliche, ha chiesto al Ministero competente di portare dai 100 milioni, per la costruzione di un carcere di 1200 posti, a 300 milioni l’importo complessivo del progetto.

Ciambriello così conclude: “L’habitat è un elemento fondamentale per il reinserimento sociale delle persone private della libertà personale. I campi di calcio inutilizzati negli Istituti penitenziari della Campania , i passeggi ricavati tra edifici impersonali, le dotazioni igieniche insufficienti nelle celle, il sovraffollamento delle stesse, la mancanza di spazi per la socialità nei reparti, il non utilizzo nelle aree verdi per i colloqui con i propri cari, rappresentano un carcere che non è in grado di tutelare la dignità dei detenuti e delle loro famiglie. Insomma ristrutturare un ambiente, renderlo dignitoso e umano, evita che questo divenga un cimitero dei vivi”.