Joker torna sul grande schermo, che ruolo ricoprirà stavolta Jared Leto?

Il Joker di Jared Leto apparirà nel cameo previsto da Zack Snyder nell’imminente Justice League Snyder Cut ma la curiosità degli appassionati si accende: in quale scena vedremo Leto?

Secondo quanto riportato da Comingsoon.it, Zack Snyder spiega di aver pensato alla presenza di Joker nel suo cameo “col senno di poi”. Come raccontato a Vanity Fiair, il regista ha sempre voluto realizzare un film in cui il Batman di Ben Affleck e il Joker di Jared Leto fossero messi a confronto: le dinamiche produttive hanno preso un’altra strada, questo è certo, ma il lungometraggio sarà ugualmente in grado di soddisfare le aspettative dei fan.

Prima di proseguire, va sottolineata l’allerta Spoiler.

In Justice League Snyder Cut, la cui visione è stata ufficialmente vietata ad un pubblico minorile per la violenza di alcune scene ed espressioni colorite, Joker apparirà in una “sequenza onirica” descritta come una sorta di visione psichica di Bruce Wayne. Ma come mai il Joker di Justice League Snyder Cut è così diverso da quello visto in Suicide Squad? Secondo la fonte citata, Snyder scherza e non se ne fa un gran problema: “Direi che è passata acqua sotto ai ponti, chi lo sa cos’è successo. Difficile dirlo con precisione.” Mai essere precisi quando si parla dell’inquietante Joker.

“Il Joker è davvero l’unica cosa a cui ho pensato in retrospettiva», ha detto Snyder «Ma direi che in realtà è sempre stata mia intenzione portare Joker in quel mondo». La Snyder Cut di Justice League arriverà negli Stati Uniti il prossimo 18 marzo, e un nuovo trailer dovrebbe invece arrivare la prossima domenica.