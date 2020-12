Juve, Ronaldo: “Se giochiamo così non abbiamo nulla da temere, un privilegio affrontare Messi”

“Giocando così, non abbiamo nulla da temere fino alla fine della stagione”: Cristiano Ronaldo celebra sui social il successo per 3-0 sul campo del Barcellona e la doppietta personale su rigore, oltre al primato della Juve nel girone proprio con il sorpasso sui blaugrana. “E’ sempre bello tornare in Spagna e in Catalogna, è sempre difficile giocare al Camp Nou contro una delle squadre più forti che io abbia mai affrontato – ha continuato il portoghese, postando anche la foto dell’esultanza di gruppo negli spogliatoi – ma oggi eravamo una squadra da Champions: una famiglia vera, forte e unita!”.

Sul confronto vinto sul campo con Messi: “E’ sempre bellissimo affrontarlo – ha detto ancora Ronaldo nel dopo gara – Tutti parlano della nostra rivalità ma per me affrontarlo è sempre un privilegio”.

“Per noi e’ un’iniezione di fiducia non indifferente. Alla fine venire qui con gli sfavori del pronostico e riuscire a ribaltare uno 0-2 credo sia qualcosa di clamoroso”, ha detto Gigi Buffon – Io sono molto fatalista, non credo che le cose avvengano per caso. Credo tanto nel lavoro e nella serietà e credo nella compensazione nella vita, arrivare primi in questo girone ci permette di avere un piccolo vantaggio”.

“Venire a Barcellona, non subire gol e farne tre come vogliamo chiamarlo, se non impresa? E’ il merito di un grande gruppo che sta crescendo. Stasera dovevamo mettere il cuore e quei valori visti nel secondo tempo nel derby per tutta la partita. Ed è stato così – ha commentato Leonardo Bonucci – Abbiamo portato a casa un primo posto importante oltre che per la Champions anche per noi stessi, per il gruppo, per coltivare dentro di noi la consapevolezza e la stima che giocando partite così possiamo fare grandi cose. La voglia da parte nostra era tanta, è stato un grande lavoro di squadra. Quando scendi in campo con questa cattiveria e voglia di sacrificarsi e in campo ha un giocatore come Cristiano, un cecchino infallibile, eravamo sicuri di fare questo tipo di partita. Adesso recuperiamo, c’è da pensare alla partita di domenica a Genova. Anche in campionato dobbiamo ripetere partite come questa”.

