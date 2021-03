Juventus, la notte decisiva. Battere il Porto e passare ai quarti

Si sa che vincere è l’unica cosa che conta, almeno in casa Juventus è sempre stato così e dovrà continuare ad essere proprio così. Cominciando da questa sera contro il Porto. Alle 21, con diretta su Canale 5 e in streaming sul nostro sito, i bianconeri proveranno a ribaltare il risultato di 3 settimane maturato allo stadio Do Dragao. Per vincere e approdare ai quarti di finale di Champions League ci vorrà la migliore Juve degli ultimi tempi, quella vista, magari contro la Lazio in campionato, ma lontana, invece, anni luce, da quella messa ko per 2-1 dagli uomini di Sergio Conceicao.

Certo, i portoghesi si sono dimostrati capaci e caparbi in questa fase della Champions. Hanno, infatti, perso una sola gara, quella contro il Manchester City. Dettaglio certo non da poco. E per nulla trascurabile. Anche perché i bianconeri non avranno a disposizione De Ligt, Dybala e Bentacurt.

Con lo scudetto che viaggia a gonfie vele verso Milano, sponda Inter, l’obiettivo stagionale principale resta sempre la coppa dalle grandi orecchie.

Pirlo potrà contare sul solito Cristiano Ronaldo che nelle difficoltà si sa esaltare come pochi, Morata che piano piano è verso la forma migliore, Chiesa nel suo momento top e anche Bernardeschi che ha trovato nuova vita e nuovo ruolo come terzino.

