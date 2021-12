Kebhouze: la nuova catena di kebab di Gianluca Vacchi

Il famoso imprenditore-influencer, Gianluca Vacchi, esordisce nel mondo della ristorazione. Si tratta di una catena di fast food, denominata Kebhouze, che servirà kebab.

L’idea di trasformare un cibo da strada in un fast food “di qualità”, non è stata sua ma di un gruppo di giovani italiani, membri della Zon Production, agenzia di comunicazione composta da under 30. Sono sempre loro ad aver inventato “Keb”, una mascotte alta più di due metri che da settimane compare sui social dell’imprenditore.

“Con Kebhouze abbiamo optato per la creazione di un personaggio in grado di interagire con il pubblico sia sui social che nel mondo reale – racconta il fondatore dell’agenzia Oliver Zon – oggi per fare iniziative del genere bisogna lavorare sul brand in maniera assolutamente non convenzionale, come facciamo noi”.

In merito alla scelta di intraprendere questa nuova avventura imprenditoriale, Vacchi ha dichiarato: “Non esiste un food brand di kebab al mondo come Kebhouze, sarà un’esperienza del tutto nuova. C’è un problema di diffidenza verso il kebab. Lo avevo anche io. Dopo aver assaggiato il kebab per la prima volta in vita mia alle nostre prove food, mi sono reso conto che in realtà non c’è un piatto più semplice di questo: piadina, carne e qualche condimento a scelta. Ovviamente ho richiesto che ogni ingrediente e materia prima utilizzata siano di massima qualità“.