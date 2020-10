La parità di genere nel calcio arriverà solo nel 2022, forse

Cosa significa nascere in una famiglia di calciatori maschi?

Significa ricevere una mini palla da calcio come regalo del tuo primo Natale, significa passare tutti i pomeriggi della tua infanzia a giocare per strada con tuo fratello, significa avere l’allenatore e critico e supporter migliore al mondo, tuo padre. Un po’ severo e pretenzioso, sì, ma la prima persona ad aver creduto in me e ad aver visto una grande donna che poteva realizzare il suo sogno.

Hai mai parlato con loro di quanto e come sia cambiato il tifo in Italia in questi anni?

Sì, i cambiamenti ci sono stati e sono tutti positivi. Negli anni le tifoserie del calcio maschile e di quello femminile si sono uniformate, gli uni hanno trasmesso la passione per quella squadra agli altri, e viceversa. Vedere e soprattutto sentire San Siro, dallo scrosciare delle voci alle mani e gli striscioni alzati per aria, è una delle emozioni più grandi che abbia mai provato in vita mia. Spero di risentirla presto.

La sfida più grande che hai affrontato nella tua vita.

Sono tre. Una malattia ai polmoni da cui sono guarita e che mi ha permesso di mettermi in gioco, in tutti i sensi. E due infortuni al crociato subiti nel giro di due anni. Sembrano poca cosa, ma quando hai 18 anni e il tuo sogno è diventare una calciatrice professionista e qualcuno ti dice che non puoi allenarti per mesi, forse anni, beh, ti assicuro che ti vedi passare tutta la vita davanti. mentre tu sei immobile.

Come hai reagito?

All’inizio malissimo. Poi ho capito che o mi bloccavo o riacchiappavo il mio sogno in corsa non appena avrei potuto. Quel sogno che sembra così lontano, a un certo punto si riavvicina. Ringrazio questi infortuni, non sarei mai la donna e la calciatrice che sono adesso.

Il tuo modello dentro il campo.

Andriy Shevchenko. Milanista, attaccante e numero 7 sulla maglia come me.

E fuori dallo stadio?

Mio padre, la persona più determinata che conosca. Ma anche dentro il campo non scherza(va)…