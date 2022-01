La salute vien mangiando: i buoni propositi food degli italiani per il nuovo anno

L’AZIENDA HELLOFRESH E LA RICERCA SUI BUONI PROPOSITI CULINARI DEGLI ITALIANI

“A Natale siamo tutti più buoni”, recita uno dei motti più conosciuti da bambini e adulti. Non è un caso forse che la bontà d’animo degli italiani risieda negli obiettivi salutari prefissati per il 2022, subito dopo il termine delle feste e dei cenoni in famiglia. Anno nuovo vita nuova anche in cucina, è proprio il caso di dirlo.

Secondo un’indagine di mercato condotta da HelloFresh, un’azienda internazionale che opera in kit per la preparazione dei pasti con sede a Berlino, per il 2022 la maggioranza degli intervistati ha dichiarato di voler provare ricette inedite e gustose. Una restante parte ha invece ammesso di voler incrementare le proprie capacità culinarie così da prendere per la gola le persone amate. Una minoranza desidera infine mantenersi in forma in vista di un nuovo anno.

I BUONI PROPOSITI: DALLA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE RICETTE AL MANTENIMENTO DELLA FORMA FISICA

La cucina è un’arte, si sa, e come ogni forma d’arte abbraccia le persone care. E se cucinare è una dote, lo è altrettanto farlo per chi si ama. La cucina è condivisione di emozioni, sapori, sorrisi, un vero e proprio “συμπόσιον” (Simposio) greco. Non vi è nulla di più bello che allietare i propri convitati con un pasto preparato in casa.

Una buona parte degli intervistati ha dichiarato di predisporre sempre le medesime ricette, causa poco tempo a disposizione o mancanza di inventiva. Il 73% dei rispondenti ha altresì ammesso di voler sperimentare nuove ricette con passione etenacia, dividendosi tra chi preferisce un twist innovativo e chi invece resta ancorato al classico tocco culinario fusion.

Tra i buoni propositi del nuovo anno segue il desiderio di assumere un’alimentazione salutare, preferibilmente consumata in casa e non al ristorante, in modo da prestare maggiore attenzione agli ingredienti utilizzati nella preparazione di un piatto specifico. Gli italiani, proprio per mantenersi in forma prediligendo “Healthy food” (Cibo sano), hanno investito maggiori risorse economiche nel corso della loro spesa alimentare. Un sogno, se non fosse per il poco tempo a disposizione, che rende difficile per le donne e gli uomini che lavorano la scelta di un’alimentazione variegata e stimolante.

HELLOFRESHITALIA E LA BOX CULINARIA PERSONALIZZATA

Marine Faurie, la responsabile di HelloFresh Italia, nonché manager della stessa azienda, ha affermato che nuove proposte culinarie sono sempre al vaglio di esperti che si lasciano ispirare da quattro tipologie di menù differenti. Tra le alternative disponibili, Famiglia, Carne & Pesce, Vegetariano e Conta Calorie. Sarà inoltre possibile creare il proprio profilo sul sito HelloFresh, mescolando le ricette per comporre un pasto personalizzato.

In altre parole, l’appetito vien mangiando, o meglio … La salute!

Non resta che iscriversi al sito e dedicarsi subito alla sperimentazione di nuovi, deliziosi cibi.