La star più grande del wrestling annuncia il suo ritiro

Ebbene si, nell’ultimo evento live della WWE, il wrestler John Cena ha annunciato che a WrestleMania 41 si terrà il suo ultimo incontro.

Parole che hanno spiazzato il mondo intero. Il bostoniano ha debuttato nella compagnia nel lontano 2002. Da allora, fino al 2017, ha lottato per la federazione in pianta stabile.

Negli ultimi anni però, la sua carriera da wrestler è stata pian piano sostituita da quella di attore.

Seguendo, infatti, le orme di Dwayne Johnson, “The Rock” per gli appassionati, ha abbracciato il mondo di Hollywood apparendo in molti film.

Tra le sue apparizioni ultime possiamo ricordare quelle in Fast & Furious, e se consideriamo le serie tv, ha avuto un ruolo da protagonista in Peacemaker.

L’atleta, che ad Aprile ha festeggiato i suoi 47 anni, non è più il ragazzino di due decenni fa. D’altronde, il fisico non può che risentire di tutti i colpi incassati durante gli anni.

Inoltre, agli attori di Hollywood non è concesso prendersi troppe libertà. Un incidente o un infortunio potrebbero portare l’attore a perdere il ruolo. Sono tanti e giustificati, quindi, i motivi dell’annuncio.

Noi italiani, tra le altre cose, dovremmo ricordarcelo bene John Cena. Non solo perché era ovunque nell’era del boom del wrestling in Italia, ma perché partecipò a un’edizione di Sanremo.

Sì, avete capito bene, proprio al Festival della Canzone Italiana. Per l’occasione, rispose alle domande di Giorgio Panariello con indosso un’enorme maschera di Pippo Baudo.

Fu lì che presentò il suo singolo “My time is now”, celebre brano che negli ultimi anni ha assunto valore di meme.

Insomma, parliamo di un uomo che ha portato il peso di un’intera azienda sulle spalle per circa un decennio e mezzo. Parliamo anche di un rapper dalle grandi doti di scrittura e di un attore consolidato.

Cosa riserva il futuro per il 16 volte campione del mondo WWE non è certo, ma una cosa lo è, al suo annuncio il mondo intero si è unito in un coro: Grazie GOAT, il più grande di tutti i tempi.