L’assessore Ferrante a Globuli azzurri: Kvaratskhelia è il giocatore che mi ha colpito di più, come lui non se ne vedevano da molto tempo

Fernando Sarraceno, docente universitario: "sarebbe importante vincere a Bergamo in modo che nella lunga pausa dovuta al mondiale saremo più rilassati. Il sostituto di Kvaraskhelia? Potrebbe essere Elmas. Per gli ottavi di Champions mi auguro che venga sorteggiato il Borussia Dortmund".

Stefano Ceci, manager: "mi aspetto che sia Raspadori il sostituto di Kvaraskhelia ma dipende tutto da Spalletti, ovvero da come intende far giocare la squadra, per domani sono fiducioso".

Eduardo Cosenza, assessore alla mobilità del comune di Napoli: "se il Napoli battesse l'Atalanta inizierebbe la fuga per la vittoria. Il miglioramento di Lobotka è stato straordinario, oggi è anche meglio di Jorginho. Sarri? Ci ha fatto innamorare ma contano anche i risultati: è stato sfortunato, 91 punti non bastarono per farci vincere lo scudetto".

Ciro Cuozzo, giornalista de il riformista: "parlare di fuga per la vittoria è presto ma certo una vittoria a Bergamo darebbe un segnale importante alle altre squadre. Riguardo la Champions spero di incontrare una squadra alla nostra portata per sperare di arrivare almeno ai quarti di finale, è vero che bisognerà incontrare tutte le squadre ma c'è tempo…".

Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità: "si è creato un bel clima e c'è la voglia della squadra di voler vincere ad ogni costo. Kvaraskhelia è il giocatore che mi ha colpito di più, come lui non se ne vedevano tanti da molto tempo, ed è anche è molto umile. Maradona? Va ricordato non solo per quello che ha fatto nel calcio ma anche per tutto il bene che ha fatto ai giovani, non è giusto rimarcare le sue debolezze".