Lazio- Napoli: la conferenza stampa di Spalletti

Oggi si terrà il match Lazio- Napoli allo stadio Olimpico di Roma. Inizio previsto alle 20:45 e sarà visibile su DAZN.

Durante la conferenza stampa di ieri, Spalletti ha affermato: “Mi dà fastidio non essere stati all’altezza di noi stessi. Da inizio anno abbiamo un’identità di gioco e il nostro modo di giocare ci ha dato soddisfazioni. Il nostro gioco non può prescindere dal metterci tanta qualità in ogni partita. Quando questa viene a mancare è come un boomerang che ti torna addosso. Se non riusciamo in queste cose andiamo incontro a brutte figure”. Riferito alla partita con il Barcellona.

Prosegue il tecnico del Napoli: “Sono convinto che i nostri calciatori daranno tutto. Nella corsa scudetto si prospetta una vera e propria bagarre, una giostra bella e crudele allo stesso tempo. Non c’è niente che non sappiamo in merito alle difficoltà o al nostro gioco. Abbiamo già superato momenti diversi tra di loro. Tra il periodo migliore e quello peggiore siamo sempre noi, tutto è ancora nelle nostre mani. Abbiamo perso delle energie, questo bisogna ammetterlo, allo stesso tempo però dentro la squadra io ho ancora tante fonti misteriose che possono darci delle soluzioni a tante cose”.

“Il Napoli non ha assolutamente staccato la spina da lunedì a giovedì. Sono io il generatore di quella corrente che dà luce alla squadra. C’è da rivedere quella situazione che ci ha fatto subire i primi due goal in poco tempo. Se scendiamo sotto una certa soglia di qualità di possesso palla andiamo a rischiare che questa ci torni addosso. La scelta di andare ad affrontare il Barcellona a viso aperto può essere sbagliata ma è una scelta mia. Lo schema sul calcio d’angolo ho chiesto io di batterlo”.

L’allenatore ha parlato anche della situazione in Ucraina: “Guerra in Ucraina? Non conosco le cause che hanno portato ad una situazione così drammatica, pensare che i bambini debbano lasciare le loro camere e si ritrovano a dormire sotto i ponti in giro per il mondo. Queste cose fanno pensare che non esistono motivi per dar vita ad una guerra”.

“Siamo al bivio se essere dimenticati velocemente o se restare nella testa di tutti i tifosi napoletani e venire ricordati come eroi”

“La Lazio è un avversario che gioca un buon calcio ma come è già successo il Napoli può affrontarla e metterla in difficoltà, come può accadere con tutte le altre squadre”.

“L’obiettivo è sempre lo stesso, giocare ogni partita per i tre punti cercando di portarli in ogni modo a casa. Appagamento non ci può essere, è bruttissimo solo parlarne. Se se ne accorge il presidente di una cosa simile entra e rompe tutto”. Ha concluso così Spalletti