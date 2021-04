Le lattine stanno finendo, ma solo per la birra artigianale

Una cosa a cui non avevamo pensato, ma che ha una sua logica perversa: la pandemia causa una carenza di lattine, e a farne le spese sono i piccoli produttori di birra artigianale. Lo ha denunciato a febbraio la Brewers Association of America, e la crisi oggi arriva anche in Italia: Crak Brewery, il birrificio più in vista del momento, lo annuncia sulla sua pagina Facebook e sul sito, spiegando che dovrà ricorrere a delle lattine con la “vecchia grafica”.

Com’è potuto succedere tutto ciò? A monte dell’effetto domino c’è la pandemia, che genera la chiusura dei pub , che genera uno spostamento dei consumi e della produzione: quasi zero fusti per birre alla spina, molte più bottiglie e lattine per delivery e vendita diretta.

Bene, ma anche male, perché la produzione di packaging sembra essere andata in crisi. Come in altri settori però, il coronavirus ha funzionato da amplificatore delle disuguaglianze: secondo una lettera lettera che Bob Pease, capo della Brewers Association, ha scritto ai produttori di lattine, “in tempi di carenza, non ci sono violazioni dell’antitrust e, quindi, si privilegiano i clienti più grandi“. Insomma c’è stata una “riduzione dell’approvvigionamento che in alcuni casi ha raggiunto anche il -40%. Alcuni birrifici stanno scoprendo solo ora che i loro ordini per l’acquisto di lattine relative al primo trimestre sono stati annullati”; ma si tratta dei produttori indipendenti e dei birrifici artigianali.

Ora la crisi sembra sbarcare in Italia, un paese dove storicamente lattina è stato sinonimo di birraccia industriale fino all’altroieri, ma dove questo aspetto come molti altri nel mondo della birra è cambiato in fretta negli ultimi anni. E per opera dei soliti noti: nel 2015 è stata Baladin a lanciare la prima birra artigianale in lattina, laddove all’estero era l’hype in latta era già all’ordine del giorno.