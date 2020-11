L’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO: “CAUSA COVID GLI ITALIANI SOFFRONO AL 70% D’ANSIA”

La pandemia da Covid-19 ancora in corso sta avendo conseguenze gravi. Da chi perde la vita per aver contratto il virus, passando per chi invece è in difficoltà economica, fino ad arrivare a chi sta subendo la pressione del momento complicato. A tal proposito l’Ospedale San Raffaele di Milano ha condotto varie indagini e ha rilevato un alto livello di preoccupazione e di sgomento nelle persone: gli italiani a causa del virus soffrono al 70% di ansia. Le cause anche in questo caso sembrano essere molteplici. La forte agitazione sarebbe scaturita in primo luogo dal timore di essere contagiati, ma subito dopo il fattore che maggiormente inquieta le persone è il lockdown. La quarantena generalizzata è caratterizzata ovviamente dall’isolamento e la sensazione di non poter vedere nessuno risulta essere difficilmente metabolizzabile; la sospensione di ogni tipo di attività non permette più alle persone di vivere serenamente per quanto è possibile. Dunque, metaforicamente parlando, sia il Covid stesso sia il lockdown tolgono il respiro alla gente.

Le persone infatti non riescono a respirare come avevano sempre fatto, quasi come ora fossimo entrati tutti in asfissia. I suddetti studi sono stati pubblicati da importanti riviste internazionali come “The Canadian Journal of Psychiatry” e “Journal of Evaluation in Clinical Practice” dato che questo fenomeno, oltre ad essere interessante, è universalmente condivisibile. Ci spinga allora ciò a valutare il carattere miracoloso di ogni respiro compiuto, e quindi per uscire al più presto dalla pandemia, ad indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e ad igienizzarci le mani.

Antonio Simeoli