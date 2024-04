“Mariposa “ vince il Premio Elsa Morante sezione musica

La giuria del Premio Elsa Morante moltiplica per tre i premi musica assegnandoli ai tre autori del brano “ Mariposa “ : Carlo Di Francesco, Alfredo Rapetti Mogol, e Fiorella Mannoia , che è anche interprete del brano, interpretato di recente a San Remo

La giuria del Premio Elsa Morante presieduta dalla scrittrice Dacia Maraini e composta da Marco Cerbo, Enzo Colimoro, David Morante, Lino Guanciale, Tiuna Notarbartolo, Antonio Parlati, Fiorenza Sarzanini e Teresa Triscari ha moltiplicato per tre il Premio Elsa Morante musica, scegliendo come vincitori gli autori e l’interprete del brano “ Mariposa”. Tre saranno quindi i premiati per la sezione Musica del Premio Elsa Morante: Alfredo Rapetti Mogol, Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia. Il testo del brano, particolarmente apprezzato, è un inno all’emancipazione delle donne cresciuta nel corso dei secoli, nonché alla personalità femminile che è racchiusa in tutte le figure descritte e rappresentate dall’artista. Mariposa significa testualmente, in spagnolo, farfalla, ma la parola viene usata anche indicare una donna particolarmente bella.

Il brano, interpretato da Fiorella Mannoia e proposto di recente a Sanremo ha emozionato sia il pubblico che la critica che ne hanno apprezzato le sonorità latine , la strepitosa voce dell’interprete, ma anche per l’impegno sociale del testo .

“Il nome è nato durante la visione di una serie bellissima, Il grido delle farfalle», ha spiegato di recente Fiorella Mannoia, «Racconta la storia

delle quattro sorelle dominicane Mirabal: le chiamavano “le farfalle”, perché erano le più belle del loro villaggio. Erano attiviste politiche e negli anni ‘60 si battevano contro la dittatura del generale Trujillo».

Tre di esse morirono prematuramente : il governo le fece uccidere e gettare da un dirupo, simulando un incidente d’auto. L’opinione pubblica però non diede credito alla versione ufficiale dell’accaduto e il popolo si indignò a tal punto per la loro uccisione da costringere il dittatore a dimettersi. Molte coscienze si scossero e il movimento culminò con l’assassinio di Trujillo nel 1961. Il 25 novembre – data in cui nel 1960 sono state ammazzate – in loro onore è stata istituita la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

“Mariposa” canzone dal significato profondo, che menziona e celebra tutte le donne sarà premiata attraverso i suoi autori il prossimo 15 maggio presso l’Auditorium della sede rai di Napoli, in occasione della prossima edizione del Premio Elsa Morante, dedicato quest’anno alla storia.

Già annunciati, invece i vincitori delle altre sezioni del Premio Elsa morante: “ Il signor conchiglia ( mai più lasceremo le vite dei bambini al mare e alla notte) di Gianluca Caporaso, che si aggiudica il “Premio Elsa morante prosa e poesia”; “Storia del mondo, dai big bang ad oggi” ( La nave di teseo) di Giordano Bruno Guerri, che conquista il Premio Elsa Morante Ragazzi- la storia” e “ Love harder, le ragazze iraniane camminano davanti a noi” ( Solferino) di Barbara Stefanelli che conquista il Premio Elsa Morante per il sociale.

Nella giornata celebrativa del premio, prevista per il prossimo 15 maggio presso l’auditorium della sede Rai di Napoli, oltre ad essere proclamati i vincitori delle varie sezioni del Premio, già preannunciati dalla giuria, sarà designato il vincitore del Premio Elsa morante Scuole , che sarà scelto dagli studenti, più di diecimila provenienti da tutto il mondo che esprimono la loro preferenza votando da remoto, e con analoga modalità, seguendo le dirette facebook e instagram del premio, potranno assistere alla giornata conclusiva del Premio. Saranno solo un migliaio infatti gli studenti che potranno assistere dal vivo all’evento conclusivo di premiazione.

Il Premio Elsa Morante 2024 sarà condotto da Alessandro Incerto e Tiuna Notarbartolo , direttrice del premio.

L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Premio Elsa Morante e dalla Rai Campania, è coordinato da Iki Notarbartolo, Gilda Notarbartolo ne dirige la comunicazione , ed è realizzato in partenariato con: Fondazione Totò Morgana, Sire – ricevimenti d’autore, Ninni- Scognamiglio Centro diagnostico, Diagnostica Anniballo, Arec, Ascione Coralli, Officine grafiche F Giannini & Figli, Accademia Medeaterranea, Il Confronto, la Dante in Cambridge, Fnism.

Valentina Capuano