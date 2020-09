Match day, Napoli-Genoa: Gattuso e Maran cercano il bis dopo l’esordio con vittoria

Dopo l’ottima partenza con vittoria Napoli e Genoa cercano il bis. Gattuso ha stupito a Parma, cambiando il volto della partita nel secondo tempo con l’ingresso di Osimhen e il cambio di modulo e contro i rossoblù potrebbe dare potenza all’attacco: Insigne, Mertens, Osimhen, Lozano più Politano e Petagna, sono tante le soluzioni a disposizione di Rino per partire forte e cambiare passo a gara in corso. Il San Paolo attende in casa la prima uscita stagionale del nuovo Napoli, costruito sulla qualità del palleggio e del gioco verticale, caratteristiche che il Genoa dovrà cercare di disinnescare. Diversamente, in casa Genoa in vista della partita con il Napoli in programma oggi, domenica 27 settembre, allo stadio San Paolo. La gara, infatti, si giocherà tre ore dopo rispetto all’orario previsto, non più alle 15 ma alle 18, a causa della positività al Covid-19 di Mattia Perin, annunciata in conferenza stampa dall’allenatore Rolando Maran, e del relativo protocollo che il gruppo squadra ha dovuto rispettare: per poter ottenere il via libera per partire per la città partenopea, infatti, tutti i giocatori, i tecnici e i dirigenti che parteciperanno alla partita devono risultare per due volte negativi a un tampone. Ebbene, se dopo il primo giro di test nessuno tra i rossoblu è risultato essere positivo, i risultati del secondo tampone hanno rivelato una debole positività di Lasse Schone che, in via precauzionale, non è dunque salito sull’aereo assieme ai suoi compagni.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. ALL.: Gattuso. A disp.: Ospina, Contini, Mario Rui, Rrhmani, Demme, Lobotka, Maksimovic, Luperto, Ghoulam, Elmas, Politano, Petagna.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Biraschi, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro. ALL.: Maran. A disp.: Zima, Goldaniga, Brlek, Schone, Behrami, Melegoni, Czyborra, Pjaca, Rovella, Parigini, Asencio.

Arbitro: Sacchi di Macerata