McDonald’s Battipaglia. La grande Festa con Valeria Marini

P Il Bilancio Sociale di inizio 2022:

4.400 pasti caldi donati, 50 nuovi dipendenti ristorante di Battipaglia, italianità delle materie prime, il restyling urbanistico e, in prospettiva, le nuove giornate per l’ambiente

Sarà una grande Festa dedicata a tutta la comunità, agli amici e agli appassionati McDonald’s l’evento in cartellone il prossimo venerdì 24 giugno alle ore 11 presso il ristorante di Battipaglia (S.S. Tirrena Inferiore, Traversa Carmine Turco, Battipaglia). Special guest la carismatica e affascinante attrice e showgirl Valeria Marini, stretta in un fortissimo legame d’amicizia con McDonald’s Salerno e Potenza. Proprio Valeria, infatti, ha espresso il desiderio di poter tornare a Salerno per il grande party di inaugurazione del ristorante McDonald’s di Battipaglia, spinta dall’amore che nutre per la città di Salerno.

Allegria e condivisione per festeggiare l’apertura del ristorante di Battipaglia, il cui avviamento è avvenuto in sordina nei mesi scorsi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia e in rispetto delle tante vittime del Covid.

“Crediamo in Battipaglia e nelle sue potenzialità. Siamo molto contenti di questo insediamento e di come sia stato accolto. La festa di venerdì prossimo è una promessa che avevamo lanciato alla cittadinanza e ai tanti giovani. Sarà un party incredibile caratterizzato dalla ritrovata socialità, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza – esordisce Luigi Snichelotto, partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza – Un ristorante smart dal layout innovativo post industriale, inserito in un contesto dinamico, con un intervento di recupero urbanistico in sinergia con un’amministrazione che ha un progetto chiaro di rilancio di un territorio che si sviluppa su un’arteria stradale importantissima, che si apre sul Cilento. Battipaglia era una sfida ed oggi siamo molto entusiasti”.

La festa con Valeria Marini è stata ufficializzata nel corso della conferenza stampa di questa mattina, durante la quale è stato delineato anche il bilancio sociale delle iniziative realizzate da McDonald’s Salerno e Potenza in sostegno dei territori. Presente all’incontro stampa, in rappresentanza della Sindaca Cecilia Francese, anche l’assessore Paolo Palo, con delega multipla alla Manutenzione, Edilizia Scolastica, Marketing Territoriale, Informatizzazione, Verde Urbano e Parchi Urbani.

“Attrarre l’investimento di un grande brand internazionale come McDonald’s sul territorio di Battipaglia è un risultato importante, sia in termini di funzioni che di sviluppo commerciale. La Strada Statale 18 che porta al mare è stata ridenominata nell’immaginario collettivo ‘la via del Commercio’ – afferma l’Assessore Paolo Palo – L’amministrazione fin da subito è stata al fianco del marchio, abbiamo offerto tutto il supporto possibile. McDonald’s ha risposto confermando tutte le aspettative con le assunzioni e ha contribuito al più ampio progetto di restyling urbano. Abbiamo notato l’attenzione del brand alle fasce più deboli, in favore della mensa dei poveri di Don Ezio. Quando un marchio individua un’area e decide di investire è sempre positivo. In prospettiva, significa maggiori servizi in ottica turistica su una strada ad elevata percorrenza verso il Cilento”.

Nella struttura sono impegnati circa 50 dipendenti, secondo stagionalità, originari della provincia salernitana, assunti nei mesi precedenti all’apertura con contratti regolari nazionali impostati su normativa vigente.

Dal punto di vista del bilancio sociale, si è appena conclusa la seconda edizione di “Sempre Aperti a Donare”, con 4.400 pasti caldi distribuiti alle fasce sociali più fragili da gennaio a marzo scorsp, in sinergia con le associazioni di volontariato del territorio, tra cui Filotea e L’Abbraccio di Salerno, Madre Teresa di Calcutta di Potenza, a cui quest’anno si è aggiunta anche Battipaglia con la mensa dei poveri gestita da Padre Ezio Miceli.

In prospettiva, tra settembre e ottobre 2022, ritornerà l’iniziativa “Le Giornate insieme a te per l’Ambiente di McDonald’s”, che nel 2021 ha coinvolto Salerno Città con 2 diversi interventi a Via Roma e a Mercatello, Potenza, Pontecagnano e Paestum e che, quest’anno, includerà anche Battipaglia.