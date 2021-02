Morte Maradona, Hugo sbotta: “Manca solo che parlino di suicidio”

“Così tante persone parlano che le persone comuni, quelle che hanno amato mio fratello, sono confuse. Uno dice una cosa, l’avvocato ne dice un’altra, è tutta una confusione. Non so se stanno confondendo il tribunale, non lo so cosa vogliono ottenere. Migliaia di amici appaiono. Davvero, quelli di noi che lo volevano sono usciti a parlare per la memoria di mio fratello, per non macchiare le persone, era da biasimare o no. Uscire tutti i giorni a parlare, questo ti stanca, nuove notizie … Ora manca solo che dicano che mio fratello si è suicidato, perché hanno ipotizzato tante cose sulla morte di mio fratello, non capisco cosa vogliano fare. Non capisco le lotte dei media, gli avvocati che vanno in televisione, non mi piace. So che la giustizia in Argentina è lenta, ma dobbiamo lasciare che agisca. Aveva già un’autopsia, ora ne vogliono fare un’altra, questo macchia quello che faceva mio fratello in campo, che è per la gente. Immagina per noi, che lo viviamo fuori dal campo, fa molto più male”. Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro, sbotta e si scaglia contro tutti coloro i quali continuano a parlare della morte del Diez senza alcun motivo valido, aggiungendo sempre nuovi capitoli a una saga ormai infinita.