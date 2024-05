Napoli, ancora misteri sul prossimo allenatore

La stagione 2023/24 volge al termine e il Napoli è con l’acqua alla gola. A novanta minuti dalla fine del campionato, gli azzurri, tagliati fuori dalla prossima competizione del trofeo dalle grandi orecchie, possono ancora ritagliarsi uno spazio per la prossima UEFA Conference League, la terza nonché minore competizione europea, a patto di vincere la gara contro il Lecce e sperando che Torino e Fiorentina non vincano le proprie.

I tifosi, grandi trascinatori della scorsa stagione, sono profondamente amareggiati dalla situazione in casa Napoli, che di certo non cambierà nemmeno con una eventuale qualificazione europea. I sostenitori azzurri si aspettavano una stagione che vertesse quantomeno sull’inseguimento dello scudetto, obbiettivo invece fallito troppo presto. Ricordiamo inoltre che la squadra, che tra le altre ha visto ben tre cambi in panchina, non parteciperà né alla prossima UEFA Champions League né al Mondiale per Club FIFA. Alla squadra di Calzona quindi non resta altro che azzerare quanto avvenuto in questi dodici mesi, con la speranza di vedere una squadra rinnovata soprattutto nello spirito.

Ma mentre stiamo per lasciarci alle spalle la stagione più disastrosa di sempre per una squadra campione d’Italia in carica, la questione allenatore per la prossima annata non è per niente chiara.

Sappiamo già da tempo che il Napoli necessita di un nuovo allenatore, considerando che Calzona è arrivato sin da subito travestito da traghettatore. La situazione però al momento è abbastanza complessa. Sono tanti i nomi che girano, tra i vari Antonio Conte, Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano e c’è anche chi suggerisce il nome di Massimiliano Allegri, fresco dell’esonero dalla Juventus.

La piazza è divisa, i nomi più caldi sono sicuramente Conte e Gasperini. Da un lato c’è chi vorrebbe l’allenatore pugliese e dall’altro chi quello torinese, ma da non sottovalutare è la questione economica. Oltre al diverso stile di gioco e personalità, l’ex allenatore del Tottenham (sua ultima esperienza) percepisce uno stipendio dalle cifre elevate. Secondo le ultime notizie però sembrerebbe che la pista Conte si raffreddi ogni giorno che passa. D’altronde sappiamo che Aurelio De Laurentiis non è nuovo a trattative difficili. L’arrivo di Antonio Conte potrebbe donare grandi speranze ai tifosi partenopei che gradirebbero poter voltare pagine dopo questa brutta stagione e quale occasione migliore se non iniziando con un allenatore vincente.

D’altro canto però, Gian Piero Gasperini non è un novizio. Anzi, in questa stagione si è aggiudicato due partecipazioni finali: quella che lo ha visto uscire perdente dallo scontro in Coppa Italia con la Juventus e quello che lo vedrà impegnato a Dublino il 22 maggio, per la UEFA Europa League contro i campioni di Germania, il Bayer Leverkusen. Una stagione da incorniciare, e una eventuale vittoria dell’Europa League sarebbe un ottimo trampolino di lancio per vedere il “Gasp” fuori dal contesto bergamasco.

Insomma, la stagione 2023/24 non è ancora finita, ma i piani per la prossima sono già in sviluppo e siamo tutti in trepidante attesa di conoscere il prossimo allenatore dell’SSC Napoli.