Napoli. Grande successo per la VI edizione della gara podistica “Corri per…dire no alla violenza”

Torna con successo dopo la pausa forzata causa pandemia la gara podistica “Corri per dire no alla violenza”, giunta alla sesta edizione e, come sempre, organizzata, promossa e fortemente voluta da Alfonso Iavarone

La kermesse sportiva, che si è svolta domenica 3 aprile, presso lo stadio militare Albricci di Napoli, ha visto ai nastri di partenza ben 650 atleti da società sportive differenti, provenienti non solo dalla regione Campania. Per l’occasione sono stati allestiti anche stand promozionali ed un buffet per festeggiare i partecipanti alla competizione. Gli atleti questo anno hanno corso uniti dal desiderio di portare una testimonianza contro la guerra che sta insanguinando l’Ucraina dunque davvero una grande giornata di sport e di forti emozioni, di altissimo livello tecnico ed organizzativo, ma anche un momento di inclusione sociale, di condivisione e di confronto. Il percorso individuato per questa edizione, si è snodato per quasi dieci chilometri tra le strade di Poggioreale, Vicaria, Vasto, Corso Umberto, Foria, Monteoliveto, Piazza Carlo III, Arenaccia per poi fare ritorno nuovamente alla stadio militare Albricci. “Sono molto soddisfatto per la bella riuscita dell’evento – commenta il patron Iavarone – soprattutto per la speciale valenza che ha avuto in termini di inclusione e testimonianza per dire no alla guerra . Un plauso particolare va ai miei collaboratori, alla mia famiglia e a tutto lo staff, nonché all’Esercito Italiano, il Comune di Napoli, ente patrocinante unitamente alla IV Municipalità, Città Metropolitana di Napoli”.

La gara

A tagliare per primo il traguardo per la categoria maschile è stato Makadmi Driss, della società ASD Terzigno corre, che ha chiuso con un tempo totale di 30′, 09”. Alle sue spalle Adimi Ismail (società Caivano Runners) e Feola Francesco (società ACSD Felixrunning. Per la categoria femminile, invece, il podio più alto è andato a Palomba Filomena (Caivano Runners) che ha fatto registrare l’ottimo tempo di 36′,30″. Secondo piazza per Annamaria Di Blasio, della ASD Atletica Macasport, e terza posizione per Emilia Di Iulio di Atletica San Nicola. Al cerimoniale di premiazione hanno preso parte tra gli altri il testimonial Patrizio Oliva campione olimpionico il Generale di Divisione Roberto Angius, l’assessore allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il presidente della IV Municipalità Maria Canaglia e gli organizzatori Alfonso e Guglielmo Iavarone.

La manifestazione è stata resa possibile grazie al supporto di: Cuori di Sfogliatella, Cantine Mediterranee, Chalet Barbato, Il Poggio, pastificio Divella, Farmacie del Benessere del dott. Davide Carraturo, ingrosso frutta Della Vecchia, panificio Rescigno, T.S.M. di Ciro Guarino, Gillini gioielli.

Media partner Caprievent e radio Punto Nuovo.