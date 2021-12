Napoli-Leicester City: conferenza post match

Dopo la vittoria di ieri degli azzurri nel match di Europa League, si è tenuta la conferenza stampa con le dichiarazioni di Spalletti e l’attaccante Petagna.

Ecco quanto si evince da CalcioNapoli24:

Petagna ha preso la parola: “Oggi contava vincere, ci tenevamo molto all’Europa League. Magari c’erano giocatori in campo che avevano giocato di meno, ma volevamo dimostrare la nostra voglia di passare il turno”. Riguardo alcuni calciatori mancanti: “Siamo una rosa molto competitiva, ci mancano alcuni ragazzi findamentali come Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Chi entra in campo deve farsi trovare pronto“.

L’allenatore Spalletti: “Abbiamo fatto una partita di livello, anche perché il nostro avversario era un cliente scomodo per giocarci la qualificazione. Si sono presentati quasi al completo e sono forti, ma la cosa che mi fa veramente piacere è il fatto che tutti dicono che noi siamo una squadra che nelle difficoltà molla, che quando c’è da tirare fuori il carattere si perde un po’. I calciatori in campo invece con prestazioni come questa di stasera, l’hanno dimostrato. Nelle avversità si sono trovati stimoli per cambiare ciò che capita, e in questo momento ne capitano molte“.

Riguardo l’infortunio di Lozano ha dichiarato: “Devo sentire il medico per non fare confusione, nel calcio accadono infortuni del genere ma attendiamo una risposta e un comunicato medico. Speriamo di recuperare Politano che oggi non è stato bene, era debilitato”.

Sull’Empoli afferma: “Dobbiamo essere quelli che esprimono un calcio pari alla nostra qualità in generale, altrimenti non riusciremo mai a trovare un cliente facile o una squadra che ci fa vincere le partite se noi non andiamo a metterci le nostre qualità. All’Empoli vanno fatti i complimenti per come sta gestendo questa competitività nella massima categoria.”

“Vorrei fare i complimenti all’azienda di Salvatore Marrone“, conclude il tecnico toscano, “Dopo così tanta acqua la qualità e il drenaggio del terreno di gioco, il campo ha tenuto“.