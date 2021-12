Napoli-Leicester: conferenza pre-partita e le probabili formazioni

Stasera, alle ore 18:45, Napoli e Leicester si giocheranno la qualificazione al Maradona, con Legia Varsavia e Spartak Mosca che invece si affronteranno in Polonia. Ci sono tre posti a disposizione per continuare il percorso europeo: la prima andrà direttamente agli ottavi, la seconda andrà agli spareggi contro le terze della Champions League mentre la terza retrocederà in Conference League. Alla vigilia dell’ultimo turno è il Leicester a guidare la classifica con 8 punti, Spartak Mosca e Napoli ne hanno 7 mentre il Legia Varsavia chiude a quota 6.

Le probabili formazioni

Ancora tanti indisponibili per Luciano Spalletti, che anche in questa partita dovrà rinunciare ai vari Koulibaly, Fabiàn Ruiz, Lobotka, Anguissa, Insigne e Osimhen. Si torna al 4-2-3-1, con Petagna che però questa volta dovrebbe giocare da centravanti al posto di Mertens. Dietro l’ex Spal e Atalanta ci sarà il terzetto formato da Politano, Lozano ed Elmas, con Zielinski ad agire in mezzo al campo al fianco di Demme. In difesa la linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui davanti al portiere di coppa Meret.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

Stesso modulo anche per Rodgers, che alla vigilia della gara ha annunciato l’emergenza Covid che ha colpito la sua squadra. Ben 7 giocatori più membri dello staff, infatti, sono rimasti a casa perché positivi. Il suo 4-2-3-1 prevede Vardy terminale offensivo. Dietro l’inglese il terzetto formato da Albrighton, Maddison e Barnes. A centrocampo la coppia Tielemans-Ndidi, mentre in difesa giocheranno Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas davanti al portiere Schmeichel.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All.: Rodgers.

La conferenza stampa

“Domani dobbiamo andare oltre le difficoltà“, così Luciano Spalletti inizia la conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva contro il Leicester nell’ultima gara di Europa League.

“La squadra è in salute, non devo toccare nulla dal punto di vista tattico e caratteriale. E’ chiaro che quando qualche risultato scricchiola, la maglia del Napoli diventa più pesante e c’è da tenere la mente lucida, mantenendo la consapevolezza dei nostri mezzi. Io non mi porto dietro la scoria della sconfitta. Abbiamo disputato la partita nella maniera corretta, poi è chiaro che ci sono gli episodi all’interno della gara e magari se ci fossimo arrivati con la testa giusta probabilmente avremmo ottenuto di più”, ha dichiarato l’allenatore del Napoli.

“Il match col Leicester è una radiografia dell’anima che hanno i calciatori, perché non ci sono appelli dopo. O si vince o non si va più in giro per l’Europa. Quindi il carattere deve essere quello giusto per raggiungere una prestazione di alto livello e per scrivere una bella storia degna del Napoli”.

(Fonte SkySport)