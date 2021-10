NAPOLI, LUNEDI’ NERO: SCIOPERO CONTRO GOVERNO DRAGHI E CONFINDUSTRIA

L’Italia del trasporto pubblico è ferma. Da Milano a Napoli, in Italia intere città sono in tilt per lo sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati. Migliaia di persone in tutta Italia per protestare contro il governo Draghi nel giorno dello sciopero generale indetto da sindacati di base.

A Napoli protesta Cobas e Usb: bloccata per alcune ore una rampa di accesso all’autostrada nella zona Porto della città. Gli attivisti hanno dato il via alla loro protesta con un corteo partito da piazza Mancini. In testa al corteo due striscioni che recitano “Contro governo Draghi e Confindustria Sciopero generale” e “No Aumento Luce e Gas, No Green pass, No licenziamenti”. Chiedono, tra l’altro, riduzione del tempo di lavoro a parità di salario, un reddito universale, la rivalutazione delle pensioni, il rilancio dello Stato sociale, investimenti nella scuola nei trasporti.

In città sono chiuse le funicolari centrale e Chiaia, regolare quella di Montesanto, cosí come la linea 1 della metro, ad eccezione della stazione IV Giornate che è chiusa al pubblico. Chiusa anche la linea 1 della metropolitana. Il servizio riprenderà solo dopo le 17 .

Treni a singhiozzo

Lo sciopero per i treni, hanno fatto sapere Trenitalia e Italo, è iniziato alle 21 di domenica sera, 10 ottobre, e durerà fino alle 21 di oggi, ma saranno regolarmente garantite le Frecce e gli Intercity di Trenitalia. Per quanto riguarda il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per il trasporto locale, nelle principali città, a Roma i mezzi pubblici si fermeranno a partire dalle 8.30; la fascia protetta è tra le 5.30 e le 8.30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 anche a Napoli, mentre a Milano le fasce garantite sono tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. In continuità con lo sciopero di oggi, come informano i sindacati di base in una nota congiunta, il prossimo sabato 16 ottobre si svolgerà un’assemblea nazionale a Roma presso il Csa Intifada, in via Casal Bruciato 15. La Metro C intanto risulta chiusa, mentre le linee A e B funzioano a servizio ridotto. Lo sciopero e la pioggia, insieme ad alcune manifestazioni in corso, stanno creando disagi alla circolazione, con traffico sostenuto in diverse aree della Capitale. Chiusa anche la ferrovia Termini-Centocelle.

Disagi in aeroporto

Sono 127 sull’intera rete i voli, tra nazionali e internazionali, che Alitalia si è vista costretta a cancellare oggi a causa dello sciopero di 24 ore del trasporto aereo organizzato da alcune sigle sindacali. Come conseguenza delle soppressioni dei voli di oggi, la compagnia, in un comunicato, informa ha annullato anche 10 collegamenti già nella giornata di ieri ed altri 11 in quella di domani. Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti per riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata.

Allerta sicurezza

Occhi puntati sulla sicurezza, dopo l’assalto alla sede della Cgil nella Capitale. “Le manifestazioni si preannunciano partecipatissime in tutto il Paese, a maggior ragione dopo le violenze dello squadrismo fascista di sabato a Roma. E certamente saranno presenti nelle varie piazze anche quanti respingono e contestano l’obbligo del green pass” avverte il sindacato.