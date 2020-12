Napoli spettacolo a Crotone. Sta maglia porta decisamente bene

A Crotone il Napoli è sceso in campo, oltre che con la maglia stile Argentina per ricordare il Pibe de Oro, con l’atteggiamento giusto. Vittoria importante perché quei punti servono per risalire la china e avvicinarsi alle avversarie in zona Champions. Una magia di Insigne, Lozano, Demme e Petagna decidono la sfida dello “Scida”.

Quello che aveva chiesto Gattuso era la continuità nell’atteggiamento e, di conseguenza, nei risultati. In una settimana sono arrivate due vittorie (contro Roma e Crotone entrambe per 4-0) e un pareggio (contro l’AZ in Europa League), chiedere di meglio, onestamente, sarebbe stato difficile. Il Napoli ha, ancora una volta, onorato (vestendo la maglia in versione Argentina) la memoria di Diego Armando Maradona e Lorenzo Insigne non è stato da meno segnando un gol da fuoriclasse assoluto. L’espulsione di Petriccione ha spianato la strada al Napoli che ha chiuso, di fatto, i giochi con la rete di Lozano. Terzo gol a firma di Demme e quarto conclusivo di Petagna. La squadra di Gattuso vince un match comunque insidioso e si porta a 20 punti agganciando la Juventus.

Momento epico, miei cari lettori, è stato il siparietto Lozano-Gattuso. Il mister che richiama Lozano mentre protesta con l’arbitro a tipo “Liev occasion a papà” è una delle cose più belle del Napoli degli ultimi dieci anni a mio parere.

Scelte di formazione un po’ a sorpresa per Gattuso: Mertens a riposo e dentro Petagna. Dentro anche Zielinski e Demme con Fabian e Politano in panchina. La risposta di Stroppa è affidata al tandem Messias-Simy. La trama di gioco sembra subito chiara con il Napoli a fare la partita ma con il Crotone che non disdegna sortite offensive per portare pericoli dalle parti di Ospina. Le prime due occasioni per la squadra di Gattuso sono firmate Petagna (tiro fuori di poco) e Insigne (conclusione debole parata da Cordaz). I calabresi creano potenziali pericoli ma non riescono a concretizzare in fase di finalizzazione. Al 31’ Zielinski si inventa un tunnel e poi serve Insigne che, a sua volta, lascia partire un destro a giro sul secondo palo che Cordaz può solo cercare di intercettare: palla dentro e Napoli in vantaggio. Il Crotone non demorde, ci prova Simy di testa ma manda a lato. Il Napoli controlla nel finale di primo tempo.

A inizio ripresa l’episodio che condiziona irrimediabilmente il match: intervento troppo energico di Petriccione sulla caviglia di Demme, VAR review ed espulsione per il giocatore del Crotone. La squadra di Stroppa, anche in 10, non rinuncia a giocare ma viene inevitabilmente punita dal Napoli che può agire in spazi più larghi. Insigne vede l’inserimento di Lozano sul secondo palo, il messicano controlla e da due passi batte Cordaz per il gol del 2-0 che chiude, di fatto, la gara. I calabresi sono generosi, Messias è sfiancato da mille scatti in profondità e la squadra di Stroppa accusa anche un po’ di stanchezza per via del campo reso pesante dalla pioggia. Il Napoli ne approfitta, Mertens appena entrato è fresco e serve un ottimo pallone a Demme che lascia partire un bel diagonale dal limite dell’area che si infila ancora alle spalle di Cordaz. Il finale di gara è soprattutto accademia con il Napoli che risparmia energie preziose in vista del match decisivo per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League contro la Real Sociedad ma trova ancopra il gol grazie a Petagna. Gattuso si gode il terzo posto a 20 punti con la Juve. Crotone ancora senza vittorie in questo campionato.

Il direttore di Linkabile, Samuele Ciambriello ha così commentato la vittoria degli azzurri: “CROTONE NAPOLI.IL NAPOLI PASSEGGIA SOTTO LA PIOGGIA E CANTA LA NINNANANNA AI CALABRESI! Gli azzurri dominano, Insigna segna e insegna,con un gol magico. Lozano suona la quinta, Mertens,come al san Carlo, il re degli assist. Napoli terzo in classifica per colpa della mafia calcistica. Un risultato senza discussione. Un Napoli compatto e continuativo,con più filtri. Il Napoli ha il miglior organico della seria A.”