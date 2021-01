NAPOLI SPEZIA. UNA SCONFITTA CHE BRUCIA, AZZURRI NON CONNESSI. GIOCATORI E ALLENATORE SCENDETE PER TERRA!

Napoli-Spezia, una sconfitta che brucia per gli Azzurri, altro che rimonta o volata d’inverno.La squadra di Gennaro Gattuso, dopo la vittoria esterna contro il Cagliari, vuole conquistare nuovamente i tre punti per avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica. Ma in avvio di partit Gattuso capatosta non mette in campo la migliore formazione.I liguri, dopo le tre sconfitte consecutive contro Inter, Genoa ed Hellas Verona, cercano un risultato positivo in trasferta per risollevarsi dal terzultimo posto in classifica., sapendo che in Campania hanno già conquistato brillantemente tre punti, contro il Benevento. Partenopei,nel primo tempo, nonostante il maggior possesso palla, non riescono a trovare l’acuto decisivo per portarsi in vantaggio anche a causa dell’ottima prova a livello tattico dei bianconeri. Infatti, la squadra di Italiano, pur avendo concesso tanti tiri verso la propria porta, è riuscita a bloccare le iniziative offensive dei partenopei.Al Diego Armando Maradona, lo Spezia compie l’impresa e conquista in rimonta tre punti fondamentali in chiave salvezza. La formazione ligure, dopo essere passata in svantaggio a causa del gol realizzato dal centravanti azzurro Petagna, reagisce con Pobega, abile a procurarsi un rigore trasformato successivamente da Nzola e rapace nel siglare in tap-in il gol da tre punti dopo il palo colpito sempre dall’attaccante francese. La squadra partenopea, nonostante la superiorità numerica dopo l’espulsione del difensore spezzino Ismajli e le tante occasioni da rete, non riesce ad avere la meglio sui liguri subendo una clamorosa sconfitta tra le mura amiche.

Azzurri non connessi,in confusione,creano tanto ma concretizzano poco. Giocatori e allenatori scendete per terra! Tra Torino e Spezia raccogliamo un punto. Gattuso come Benitez:capa tosta! Sicuramente Fabian e Elmas non sono quindicipalle, commettono errori sanguinosi!

Basta alibi. Non scatta la volata d’inverno.