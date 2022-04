Napoli Unplugged, Giovanni Block in full band live 

Il cantautore Giovanni Block sarà il protagonista del secondo appuntamento di Napoli Unplugged, rassegna di musica d’autore organizzata dall’Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano.

Il concerto si terrà bandvenerdì 8 aprile alle 21:00 presso la Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli onlus,in via Portacarrese a Montecalvario 69, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

L’evento gode del Patrocinio Mirale del Comune di Napoli, con il contributo dell’Otto per Mille Chiesa Valdese.

Una rassegna partita venerdì’ 25 marzo 2022 con il concerto delle Ebbanesis, e che terminerà venerdì’ 20 maggio 2022 sempre presso la Corte dell’Arte della Fondazione Quartieri Spagnoli, meglio conosciuta come FOQUS.

L’evento prevede altri tre appuntamenti musicali, sempre di venerdì sera e uno ogni due settimane, e avrà come “focus” alcuni tra i più importanti cantautori della scena musicale napoletana, in versione “unplugged”.

Napoli Unplugged punta a far scoprire il lato più intimista della musica partenopea, arricchendolo nel suo percorso in momenti intrisi di fascino e bellezza, con una serie di appuntamenti tematici e allo stesso tempo di ampio respiro.

Media partner dell’evento il format radiofonico “Indie ‘e Vvene” ideato da Toto Toralbo insieme a Radio Siani-La Radio della Legalità.

GIOVANNI BLOCK

Giovanni Block: voce e chitarra

Roberto Trenca: chitarra acustica

Roberto Caccavale: basso

Augusto Bortoloni: batteria

Eunice Petito: piano

BIO

Giovanni Block è un artista italiano. Laureato in Composizione e in Musica applicata ai contesti Multimediali al Conservatorio di Napoli, lavora da sempre tra la musica e il teatro prima come flautista, cantautore e compositore di scena e direttore artistico. Dopo molti premi nazionali ricevuti, nel novembre del 2008 Il Club Tenco (di cui diviene poi socio onorario) lo consacra alla critica consegnandogli la Targa Tenco come Migliore Autore Emergente. Nel giugno 2009 vince il primo premio assoluto al Festival Musicultura. La sua storia è ricca di riconoscimenti e collaborazioni con artisti del mondo musicale e teatrale Italiano tra cui Sergio Cammariere, Fabrizio Bosso e Arnoldo Foà. Il suo primo disco “Un Posto Ideale” è Premio Lunezia al valore letterario per il miglior album esordiente e secondo classificato alla Targa Tenco 2012 come miglior disco dell’anno. Nel 2016, produce artisticamente e arrangia il suo primo lavoro in lingua Napoletana “SPOT”, che riceve il Premio al disco “Mia Martini”.

Dopo un lungo tour in “solo” per l’Italia, tra appartamenti, chiese antiche, piccoli teatri e location improvvisate, durante il quale ha raccontato che forma avrà il suo nuovo progetto “Retrò” (per cui sono stati raccolti oltre 15.000 euro attraverso la piattaforma online “Produzioni dal Basso”), Giovanni Block chiuderà il suo #carusiellotour a Napoli, l’8 Aprile, in quartetto prima di iniziare le registrazioni del nuovo album.

INFO

L’ingresso è alle h.20:30 e il concerto inizierà alle 21:00.

Il contributo è di 20 euro a persona.

N.B. I posti sono limitati! Si consiglia di effettuare l’acquisto in prevendita on-line per assicurarsi il posto e per facilitare le operazioni all’ingresso, nel rispetto delle misure di prevenzione anticovid.

E’ possibile acquistare il biglietto qui: https://www.etes.it/sale/event/83881/giovanni%20block

L’evento si svolgerà in totale sicurezza, con posti limitati e distanziati, nel rispetto delle vigenti norme anticovid, con obbligo della mascherina FFP2 e SUPER GREEN PASS.

Per qualsiasi informazione sull’evento, scrivere a associazionebrodo@gmail.com o chiamare al 328-3849804.

FOQUS è facilmente raggiungibile a piedi da Via Toledo (a soli 200 mt, seguendo Via Portacarrese a Montecalvario dall’imbocco su Via Toledo), o con la metro linea 1, fermata Toledo, uscita Montecalvario.

Nelle vicinanze ci sono tre garage:

☆ Supergarage, Via Shelley, 11, Telefono: 081 551 3104

☆ Gran Garage Incoronata, Via Incoronata, 22, Telefono: 081 551 9185

☆ Garage Oriente, Via dei Greci, 44, 081 551 5894

Il programma dettagliato con i prossimi tre eventi della rassegna:

Venerdì 22 aprile

SILLABA

https://www.etes.it/sale/event/83882/sillaba

Venerdì 6 maggio

ROMITO

https://www.etes.it/sale/event/83883/romito

Venerdì 20 maggio

FLO

https://www.etes.it/sale/event/83884/flo