Natale a Carditello: teatro, balletto e voli in ultraleggero

Entra nel vivo la terza edizione di Natale a Carditello, con tanti eventi dedicati ad adulti e bambini all’insegna del divertimento e del benessere.

Il Real Sito di Carditello è pronto ad ospitare, dal 4 dicembre al 6 gennaio, un ricco cartellone con voli ancorati in mongolfiera, percorsi sui pony, visite accompagnate, manifestazioni e animazioni teatralizzate, musicalizzate ed artistico-culturali. Tutto in collaborazione con Agrimerola, Aroma – Caffè di Carditello, Camera di Commercio di Caserta, Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, Cooperativa E.V.A. e Land Rover. E non solo.

Dopo il successo della mongolfiera con la startup Volare sull’Arte, la Fondazione guidata dal presidente Luigi Nicolais rilancia e propone i “Balloon Night & Day” con voli ancorati e, in esclusiva, il primo volo in ultraleggero su Carditello, inaugurando l’inizio delle festività.

Un punto di vista davvero unico per ammirare la Campania Felix e scoprire la Reggia borbonica dall’alto.

“Carditello è un sito inclusivo – spiega Roberto Formato, direttore della Fondazione Real Sito di Carditello – ed è il luogo ideale per festeggiare il Natale con tutta la famiglia. Per questo motivo, abbiamo deciso di integrare il nostro format culturale con nuovi appuntamenti dedicati al teatro, al balletto e alla musica, con i voli serali in mongolfiera e con una nuova entusiasmante esperienza: il volo in ultraleggero, che verrà sorteggiato il 6 gennaio tra tutti i soci del Club Amici di Carditello che acquistano la card MyCarditello”.

In programma, tra i numerosi eventi previsti a Carditello per festeggiare il Natale:

sabato 4 e domenica 5 dicembre, “A Christmas Carol” , visita teatralizzata a cura de Il Demiurgo;

, visita teatralizzata a cura de Il Demiurgo; mercoledì 8, primo volo in ultraleggero su Carditello a cura di Volare sull’Arte e, in doppio turno alle ore 17.30 e 20.30, “Sol Invictus” , visita teatralizzata a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco;

, visita teatralizzata a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco; domenica 12, ore 17.30, “Funky Jazz” , animazione musicale con il supporto della Camera di Commercio di Caserta;

, animazione musicale con il supporto della Camera di Commercio di Caserta; venerdì 17, ore 20.30, “All you need is love” di Roberto Azzurro;

di Roberto Azzurro; sabato 18, dalle ore 9 alle 14, “CardiBike” , percorso cicloturistico con brindisi a Casertavecchia, e “Mare Dentro”, alle ore 18.30, balletto a cura della Compagnia Balletto di Benevento diretta da Carmen Castiello;

, percorso cicloturistico con brindisi a Casertavecchia, e alle ore 18.30, balletto a cura della Compagnia Balletto di Benevento diretta da Carmen Castiello; domenica 19, dalle ore 10.30 alle 13.30, “Il Natale nel mondo” , visita teatralizzata a cura di FDA Event Creator e La Mansarda – Teatro dell’Orco;

, visita teatralizzata a cura di FDA Event Creator e La Mansarda – Teatro dell’Orco; domenica 26, ore 11, “Euterpe a Carditello”, animazione musicale con Flò Quartet a cura dell’Associazione musicale G.B. Pergolesi;

domenica 6 gennaio, dalle ore 10.30 alle 13.30, “La tradizione della Befana”, visita teatralizzata a cura di FDA Event Creator e La Mansarda – Teatro dell’Orco, e sorteggio di un volo in ultraleggero riservato ai soci del Club Amici di Carditello.

Per scoprire il programma integrale clicca qui.

Al termine delle visite accompagnate serali – una opportunità straordinaria per ammirare le scuderie, la cappella reale, il galoppatoio e le meridiane di Ferdinando IV – i visitatori avranno l’opportunità di degustare l’Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e il Pallagrello Nero di Pontelatone I.G.P., pregiati vini del territorio, in vendita in una speciale confezione natalizia con etichette in edizione limitata firmate Real Sito di Carditello.

E, per chi vuole fare un regalo di Natale, la possibilità di donare un gelso con soli 5 euro, contribuendo a realizzare il viale dei gelsi di Carditello e associando il nome di un bambino ad ogni piantina. Previsti, in base alle donazioni, anche kit con i completini “benessere” di Carditello per cicloturisti e camminatori.