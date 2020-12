Nero come la notte, speciale come noi

Ed è un viaggio ancora in corso anche per la coffelier Giulia, il cui mestiere impone la conoscenza perfetta della materia prima, ma anche dei metodi, del linguaggio e dell’analisi sensoriale dell’espresso: “La prima degustazione di caffè, a 19 anni, mi ha stregato. Da allora”, spiega, “non ho mai smesso di approfondire e condividere la mia passione. Oggi, proprio come un sommelier, guido il cliente nella scelta dei differenti caffè e nella sua esperienza di degustazione, raccontando le caratteristiche aromatiche e le singolarità di ogni caffè ma anche la storia e le curiosità, le preparazioni e i metodi di coltivazione”. Quello degli Specialty Coffee, infatti, è un racconto che comincia in terre lontane e si compie oggi in sette diversi caffè: quattro singole origini – Cafuné dal Brasile, Encantado dalla Colombia, Kilele dal Kenya, Opera Prima dallo Yemen; tre blend – Petal Storm, Hypnotic Fruit e Cocoa Rebel. Caffè preziosi, frutto di un intenso e prolungato lavoro di ricerca che ha condotto la squadra di 1895 in giro per il mondo alla ricerca delle origini più rare e pregiate.

Così, in viaggio con Giulia, scopriamo che la pianta del caffè cresce nelle zone equatoriali, e dopo la fioritura di un bellissimo fiore bianco dà vita alla drupa, rossa e carnosa, che racchiude due semi. Che la raccolta avviene rigorosamente a mano, per cogliere ogni bacca al suo punto di maturazione migliore. Ogni operatore raccoglie fino a 300 chilogrammi di drupe al giorno, e che il caffè migliore si coltiva in altura, sopra i 1.100 metri di altitudine. È un lavoro faticoso che richiede dedizione, preparazione e precisione. A tre mesi dalla raccolta il caffè arriva poi nei luoghi di produzione, dove viene lavorato per trasformarsi in materia prima: dopo la selezione dei chicchi si arriva al momento più delicato, la tostatura, la firma del torrefattore, l’intervento umano determinante per il sapore finale. Durante questo processo il caffè aumenta di volume fino al momento del “crack” del seme, a fine tostatura.

La tostatura esalta le qualità naturali del caffè crudo, e nella Factory 1895 qualsiasi altro compromesso è escluso in partenza. La tecnologia più moderna e oltre un secolo d’esperienza si armonizzano per dare corpo a una promessa di innovazione e creatività: l’esperienza di 1895, infatti, non si esaurisce nella Factory ma prosegue nella piattaforma digitale dedicata, www.1895bylavazza.com, attorno alla quale si crea una community attiva che desidera conoscere, scoprire e avere esperienze personalizzate, fino agli store selezionati. All’interno dell’anima digitale del progetto 1895, tutto è stato progettato per far vivere ai coffee lover un nuovo appassionante universo del caffè, compresa la possibilità di videochiamata con la coffelier Giulia per aiutarti a rivivere quell’esperienza del caffè speciale anche a casa.