Oscar 2021: candidature annunciate a Las Vegas

Sono state annunciate il 15 marzo alle candidature agli Oscar 2021, i premi cinematografici più ambiti e bramati da attori e attrici, produttori e registi, che verranno consegnati durante la cerimonia di premiazione del 25 aprile (trasmessa domenica 25 e lunedì 26 sul territorio italiano).

Stando a quanto riportato da coomingson.it, in lizza appare Mank, con ben dieci candidature. Non troppo distante si colloca un cospicuo gruppo composto dai “soliti noti” come Nomadlad, Il processo ai Chicago 7, The Father e il Sound of Metal disponibili anche in streaming e ai quali si aggiunge Minari, new entry.

Sempre secondo il noto quotidiano online, appena dietro troviamo Una donna promettente e Ma Rainey’s Black Bottom, che delineano una vera e propria corsa all’ottenimento degli Oscar 2021. La redazione, stando a candidature non particolarmente sorprendenti, scrive: “L’impressione è che i membri dell’Academy siano stati bene attenti a rappresentare, nelle candidature, donne, afroamericani e asiatici (Riz Ahmed, per quanto britannico, secondo noi è stato considerato in quota Pakistan)“.

L’Italia, nel mentre, raddoppia la candidatura di Laura Pausini ai Globes per la canzone del film con Sophia Loren.