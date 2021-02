Oscar 2021: l’Academy svela le prime curiosità, ecco la situazione

Come si svolgerà la serata dedita ai più importanti premi cinematografici? Quali sono i film inclusi nella famosissima shortlist?

Lo scorso anno nei paesi occidentali la serata di premiazione degli Oscar ha preceduto relativamente di poco l’emergenza Coronavirus e, in molti, si chiedono come in questo 2021 verrà gestita e/o organizzata l’attesissima serata. Ebbene, lo show – previsto per il 25 Aprile – non potrà essere come quello degli anni precedenti, ciononostante l’Academy garantisce che la cerimonia di premiazione avverrà comunque live o, per essere precisi, in presenza. Inoltre attenzione particolare viene dedicata a quello che sarà il luogo che, in contrasto con gli anni passati, non avverrà nel consueto e noto Dolby Theatre bensì in location diverse.

Ecco la dichiarazione ufficiale di un portavoce dell’Academy: “In quest’anno così particolare che ha chiesto così tanto a così tante persone, l’Academy è determinata a presentare gli Oscar in maniera assolutamente unica, dando la priorità alla salute pubblica e alla sicurezza di tutti coloro che parteciperanno. Per dare vita allo show dal vivo che il nostro pubblico che viene da ogni parte del pubblico desidera vedere, rispettando nello stesso tempo le regole imposte dalla pandemia, la cerimonia sarà trasmessa live da diverse location, compreso lo storico Dolby Theatre. Non vediamo l’ora di fornirvi presto altri dettagli”.

Nel mese di Settembre, la cerimonia degli Emmy Awards è stata organizzata seguendo logiche miste, con Jimmy Kimmel che presentava dal vivo e le performance canore eseguite in presenza, e i candidati che seguivano l’evento via zoom. Poi ci sono i Golden Globe, con Tina Fey che presenterà dalla Rainbow Room di New York and Amy Poehler dal consueto Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Insomma, le ipotesi sono molteplici ma soprattutto differenti, a cominciare proprio dalle speculazioni circa il pubblico e il volto presentatore della serata più importante del mondo cinematografico.

Nella shortlist degli Oscar 2021, l’Italia è presente con ben tre film

Nella shortlist degli Oscar 2021 annunciata dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences l’Italia va un po’ cercata, ma c’è. Nove sono le categorie svelate fino ad ora: lungometraggio documentario; cortometraggio documentario; lungometraggio internazionale; trucco e acconciatura; musica, colonna sonora originale; musica, canzone originale; cortometraggio animato film; cortometraggi live action; effetti visivi. In queste compaiono titoli molto diversi tra loro, mentre molti si confermano dopo le nomination ai Golden Globe 2021.

Tra i più noti, in primis per il pubblico italiano, Tenet di Christopher Nolan, candidato per colonna sonora ed effetti visivi; Borat – Seguito di film cinema per la canzone originale Wuhan Flu; Il processo ai Chicago 7 per la colonna sonora originale omaggio agli Anni 60/70; One Night in Miami della regista Regina King per trucco e acconciatura, accompagnato nella stessa categoria, tra l’altro, da Birds of Pray e Mank; il cartone animato Pixar Soul per la miglior colonna sonora. La commissione degli Academy interviene simbolicamente a placare una delle polemiche che avevano infiammato i Golden Globe, sottraendo Minari il film coreano-americano del regista Lee Isaac Chung, ai i film in lingua straniera e candidandolo per miglior colonna sonora.