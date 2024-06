Piero Pelù alla sede di Emergency di Ponticelli “Napoli fulcro imprescindibile dell’Italia e dell’umanità in genere”

Il cantante Piero Pelù ha rinnovato la sua collaborazione con Emergency. Lo ha annunciato presentandosi presso la sede di Ponticelli dove si è esibito cantando la “nuova” versione del brano (inciso insieme a Lorenzo Jovanotti e Luciano Ligabue) “il mio nome è mai più” in occasione dei venticinque anni dalla sua uscita ufficiale (’99) e riproposta in “salsa” acustica nel suo nuovo progetto discografico uscito lo scorso 7 giugno (Deserti).

Durante l’incontro nella struttura situata a est di Napoli, il cantante ha potuto osservare da vicino l’operato dell’associazione in Campania e conoscere lo staff e i pazienti che abitualmente frequentano l’ambulatorio. Inoltre, l’ex leader dei Litfiba ha sottolineando l’amore per il capoluogo campano e le periferie: <<Siamo a Ponticelli, uno dei centri nevralgici della solidarietà e del volontariato, grande esempio per tutto il territorio italiano. Ed è un’emozione immensa sentire dalla viva voce di chi opera in questo spazio, come questa sia anche una grande operazione di ricucitura sociale>>.

Poi il rocker fiorentino ha continuato dando pieno sostegno alla causa della Onlus: <<è un’isola, un esempio meraviglioso di come sia possibile aiutare le persone ad essere coscienti dei loro diritti, qui c’è un effetto domino estremamente positivo che mi auguro prenda sempre più piede>>. Allo stesso modo gli operatori della sede di Ponticelli hanno ringraziato il musicista classe ’62 per la sua presenza e soprattutto per il sostegno: <<Ringraziamo Piero Pelù per aver deciso di venire qui, dedicando il suo tempo ad ascoltare le voci dei pazienti che quotidianamente curiamo gratuitamente nell’ambulatorio, è molto importante continuare a tenere alta l’attenzione sulle periferie urbane>>.

Dopo l’Instore Tour partito da Milano per promuovere il suo ultimo lavoro in studio, Prossimamente l’artista ritornerà in Campania per due date per l’inizio del suo nuovo Tour dopo una sosta di un anno dovuto ad un grave problema di salute, farà sosta prima all’Arena dei Pini (Baia Domizia) il 3 di agosto per poi esibirsi il 7 dicembre alla Casa della Musica a Napoli.