Pizza Hut inserisce la salsiccia vegetale di Beyond Meat

La salsiccia vegetale come nuovo colosso del Fast Food

Un nuovo marchio di fabbrica si prepara a dominare la scena canadese: si tratta della salsiccia vegetale di Beyond Meat, d’ora in poi in tutti i punti Pizza Hut. Attraverso una partnership tra Beyond e Pizza Hut si cercheranno di attirare clienti che consumano meno carne ma che potrebbero anche scegliere di non seguire diete vegane o vegetariane, così come fece la catena Domino’s che introdusse una pizza al salame vegano.

Beyond Meat come prototipo dei menù

Il Beyond Meat Italian Sausage Crumbles è stato testato la scorsa estate. Più di 450 punti vendita Pizza Hut in Canada ed il secondo mercato a collocare il Beyond Meat ai menù: i clienti canadesi potranno aggiungere la pizza sbriciolata, dopo il lancio del delivery nel Regno Unito.

Il titolo Beyond

Il titolo Beyond è sceso del 42% nell’ultimo anno, trascinando al ribasso il suo valore di mercato: Wall Strett ancora teme per il futuro a lungo termine dell’azienda. L’ultimo trimestre ha segnato negativamente la fiducia nell’azienda, ed è risultata di gran lunga migliore la partnership di Beyond con McDonald’s. Yum, per contro, possiede un valore di mercato nove volte superiore rispetto a quello di Beyond.