Politano e Kvaratshkelia piegano il Verona

La sosta nazionali appena terminata restituisce al Napoli un infortunato Osimhen, che dovrà saltare diverse partite di Serie A a causa di un problema alla coscia sinistra.

La prima di queste è stata il sentito match in trasferta contro il Verona, che ha avuto luogo sabato 21 ottobre allo stadio Bentegodi.

Il posto vacante di Victor è stato ricoperto da un pimpante Raspadori che, nonostante non abbia segnato, ha dato un contributo fondamentale alla conquista dei 3 punti.

Il primo gol del Napoli arriva al 26′, quando proprio Raspadori crossa in area e trova Politano, lasciato libero da Doig. Dopo pochi minuti il centravanti crea lo spazio per l’inserimento di Cajuste, che tira sui piedi di Montipo.

Al tramonto del primo tempo arriva il raddoppio del Napoli, con Politano che cambia gioco e trova Kvaratskhelia: il georgiano salta Magnani e insacca il portiere avversario sul primo palo.

Dieci minuti dopo l’inizio della ripresa, gli azzurri aumentano il vantaggio grazie ad un altro lancio di Politano per Kvaratskhelia, che dopo una corsa in campo aperto raccoglie la sfera e la infila all’angolino.

Il Verona inizia ad aumentare di ritmo e lo scarto di tre reti dura poco: un cross di Faraoni crea un’indecisione tra Di Lorenzo e Rrahmani, che regalano palla a Lazovic pronto a fulminare Meret.

L’ultima mezz’ora di gioco è segnata da qualche iniziativa offensiva di entrambe le formazioni, ma Meret e Montipo sono abili a non far subire altre reti alle loro squadre: il match finisce col risultato di 3-1 per gli ospiti.

Tra i migliori in campo a non aver segnato i nomi di Raspadori, Cajuste e Lobotka, buona anche la prestazione di Meret.