Radio Italia Live – il Concerto: Ecco i nomi degli artisti in Piazza del Plebiscito

Più di un mese fa era stato annunciato il “Radio Italia Live – il concerto” a Napoli per la prima volta. Diverse ore fa invece abbiamo scoperto tutti i cantanti che ne prenderanno parte: Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, Gianna Nannini, Noemi, The Kolors e Ultimo.

Tutti gli artisti partecipanti saranno affiancati come sempre dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori. L’evento sarà organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Napoli e sarà, come sempre, gratuito. Questo secondo appuntamento del 2024 è fissato per il prossimo giovedì 27 giugno nella spendita piazza del Plebiscito.

Intanto qualche ora fa, sono già iniziate le prove per la prima tappa del concerto targato radio Italia in programma domani a Piazza del Duomo a Milano. Il concerto è possibile seguirlo, oltre che dal vivo, anche in tv Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali; Radio Italia Live – Il Concerto sarà inoltre in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Il concerto rientra nel progetto “Napoli Città Musica”: un ambizioso progetto con l’obiettivo di valorizzare la musica non solo come patrimonio artistico di valore, ma anche come un settore chiave di business e impresa. Un grande evento, quindi, di cui potrà godere tutto il pubblico partenopeo. Come tra l’altro aveva sottolineato lo stesso sindaco del capoluogo Campano Gaetano Manfredi: <<È una grande soddisfazione per la nostra Amministrazione e per la città intera poter ospitare per la prima volta appuntamento di rilievo nazionale>>.