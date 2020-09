Raffaele Mosca (Noi Campani):”Risultato lusinghiero. Da adesso, inizia un percorso politico importante”

4268 preferenze raccolte, che gli sono valse il terzo posto in lista alle spalle di politici navigati e tanti attestati di stima.

Se è vero come è vero, che la prima volta non si scorda mai, Raffaele Mosca difficilmente dimenticherà questa tornata elettorale appena andata in archivio.

Candidato tra le fila della lista Noi Campani, promossa e voluta fortemente da Clemente Mastella a sostegno di Vincenzo De Luca, Mosca ha raggiunto un risultato importante, alla sua prima candidatura.

Certamente resta il rammarico e la delusione, ma se consideriamo che i due seggi per il partito sono scattati a Benevento e Caserta, la delusione è meno forte.

Resta il bel risultato e significativo in tal senso, è il commento dello stesso Raffaele Mosca.

“Credo che il risultato, per me, sia assai lusinghiero. Alla mia prima esperienza in politica, alla mia prima candidatura, aver raccolto un così alto numero di preferenze, è motivo di vanto ed orgoglio. Se a ciò aggiungiamo, che non avevo apparati di partito che mi sostenevano, il valore del risultato assume ancor di più una rilevanza quasi storica, oserei dire. Desidero ringraziare il presidente Mastella per avermi concesso questa opportunità e per aver voluto fortemente la mia candidatura”.

Risultato lusinghiero ed importante, ottenuto anche grazie ai tanti consensi avuti nella sua Afragola, città natale di Mosca.

“Un segnale sicuramente importante, nella mia Afragola e per la mia Afragola, se consideriamo che ho fatto praticamente la mia corsa da solo, senza l’aiuto di nessun politico locale. Un risultato dalle dimensioni importanti, che impone una riflessione a tutti i politici o pseudo tali, che da anni si alternano alla guida di Afragola ed all’interno del consiglio comunale. Non nascondo l’amarezza per il fango gratuito gettato sul mio conto e sulla mia famiglia, nel corso della campagna elettorale. Attacchi vili e totalmente gratuiti. Mi hanno dato del camorrista, del corrotto e chi più ne ha più ne metta. Tutto ciò, mi ha solo dato la forza per rendere al massimo e per tirare dritto per la mia strada. Non devo ringraziare nessuno, per il risultato raggiunto, se non la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone leali ed oneste che mi sono state vicine. Io certamente ci ho messo grinta, cuore e passione e non mi pento di nulla”.

Un risultato importante, che impone certamente riflessioni per il futuro, dal punto di vista politico.

“Il risultato ottenuto, certamente mi impone di fare riflessioni importanti. Per me, questo, è un punto di partenza importante. Non nascondo che l’idea di continuare a fare politica attivamente e ad impegnarmi, mi stuzzica e non poco. L’impegno lo devo a tutte quelle persone che mi hanno sostenuto convintamente e che mi stanno continuando a chiedere, in questi giorni, di non abbandonarle. Da par mio, continuerò ad essere il portavoce degli ultimi, di chi soffre e di chi lotta ogni giorno contro le ingiustizie. Non occorre essere per forza consigliere regionale o ricoprire ruoli politici importanti, per lavorare bene e per far ascoltare la propria voce. Io ci sarò sempre, per tutti quelli che lo vorranno. E’ solo l’inizio di un percorso importante. La prima tappa di un viaggio che per adesso si è interrotto, ma che sono pronto a ricominciare”.