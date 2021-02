Renegades: il podcast di Obama e Bruce Springsteen

Bruce Springsteen e Barack Obama hanno fatto un podcast insieme: si intitola Renegades: Born in the USA, ed è stato prodotto da Higher Ground, la casa produttrice di Barack e Michelle Obama.

All’interno del podcast di 8 episodi si parla di questioni razziali, paternità, matrimonio e la condizione attuale degli Stati Uniti. Tutti temi caldi e molto importanti per il paese da cui i due personaggi provengono. Lo scopo del podcast è quello di informare l’ascoltatore, trattando temi che vengono discussi da tutti ma approfonditi e messi in analisi da due persone ben informate, che trattano il contenuto con leggerezza, come due amici davanti ad un caffè.

Ma di chi si sta parlando?

Barak Obama è un politico statunitense, 44º presidente degli Stati Uniti d’America dal 2009 al 2017, prima persona di origini afroamericane a ricoprire tale carica. Figura di spicco nella comunità americana e mondiale, Obama ha fatto molto per il suo paese, aiutando le minoranze (che fossero di razza, sesso o religione) a non essere perseguitate. Ha legalizzato i matrimoni gay e contribuito molto nel dare voce alla comunità nera. Il settimanale statunitense TIME lo ha prescelto quale ‘’persona dell’anno’’ nel 2008 e nel 2012. Nel 2009 è stato insignito del Premio Nobel per la pace ’’per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli’’.

Bruce Springsteen, invece, è uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi nell’ambito della musica rock. Accompagnato per gran parte della sua carriera dalla E Street Band, è divenuto famoso soprattutto per le sue coinvolgenti e lunghissime esibizioni dal vivo. Fra i suoi album di maggior successo si annoverano Born to Run, Darkness on the Edge of Town, The River e Born in the U.S.A., lavori emblematici della sua poetica volta a raccontare con l’immediatezza della musica rock la quotidianità degli “ultimi” d’America.

Da qui infatti è possibile capire cosa ha accomunato i due personaggi e cosa li ha spinti a lavorare insieme: l’amore per l’America. I due hanno passato la loro vita a dare (in modi diversi) contributi per gli Stati Uniti, ed approfittano di questa occasione insieme per parlare del loro paese.

I primi due episodi, che si intitolano Outsiders: An Unlikely Friendship e American Skin: Race in the United States, sono già disponibili su Spotify. Come si può dedurre dai titoli delle prime due puntate, i temi sono quelli della razza e del razzismo, e come gli Stati Uniti affrontano queste tematiche. Tutto espresso dalle voci di Barak Obama e Bruce Springsteen.

A cura di Loris Lo Masto