Rigoni di Asiago lancia una nuova crema: la Nocciolata Crunchy

Rigoni di Asiago, dopo aver creato una linea apposita per le prime colazioni negli hotel, lancia adesso anche una nuova crema spalmabile: siete pronti per la Nocciolata Crunchy?

Questa nuova varietà di Nocciolata si configura come una crema spalmabile bio che contiene granella di nocciole tostate. Non contiene olio di palma, non ha glutine ed è prodotta con ingredienti biologici. Fra di essi figurano:

cacao Trinitario

estratto di vaniglia naturale

22% di nocciole biologiche (provenienti dal Lazio per la la maggior parte)

Nocciolaa Crunchy va così ad aggiungersi alle altre varianti di Nocciolata già presenti da tempo sugli scaffali: Nocciolata Classica, Nocciolata Senza Latte e Nocciolata Bianca. Come per tutti gli altri prodotti della linea, la Nocciolata Crunchy è nata sia per essere spalmata direttamente sul pane che per essere utilizzata per preparare altri dolci, crostate, crepes o anche topping per decorare gelati e torte.

Inoltre tramite Nocciolata Crunchy, Rigoni di Asiago aderisce al progetto 1% For The Planet per salvare le foreste del pianeta.

La Nocciolata Crunchysarà disponibile nei formati da 270 grammi e d350 grammi. Se siete interessati, questi sono i valori nutrizionali (in 100 grammi di prodotto):

Energia: 2266 kJ/543 kcal

Grassi: 33 grammi

di cui acidi grassi saturi: 5,8 grammi

Carboidrati: 51

di cui zuccheri: 48 grammi

Fibre: 4,8

Proteine: 8,7

Sale: 0,12 grammi

