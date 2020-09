Roma-Napoli, ci siamo: vicino lo scambio Under-Milik

Non siamo ancora alla fumata bianca, ma questa volta ci siamo davvero: Roma e Napoli hanno di fatto raggiunto l’intesa per portare a termine lo scambio tra Under e Milik che dovrebbe poi liberare Edin Dzeko, sempre nel mirino della Juve. Manca ancora qualche dettaglio da limare e in particolare va trovata la quadra per quel che riguarda il conguaglio che i giallorossi dovranno versare nelle casse di Aurelio de Laurentiis, ma le parti sono davvero vicine e non dovrebbero esserci più ostacoli nella trattativa. Milik si è convinto ad accettare la Roma sperando in un rilancio alla corte di Fonseca, Under, dal canto suo, ha accettato il quadriennale (fino al 2025) da tre milioni a stagione messo sul piatto da Giuntoli. L’ufficialità potrebbe insomma arrivare a stretto giro di posta.

Una volta archiviata l’operazione Milik-Under, la Roma accelererà per l’addio di Dzeko – Juve, ma attenzione a possibili inserimenti dell’Inter -, mentre il Napoli si preoccuperà della questione Koulibaly, con il Manchester City che ha però leggermente allentato la presa negli ultimi giorni dietro alla richiesta da 90 milioni di De Laurentiis.

Intanto il numero uno azzurro ha già pronta l’alternativa: Giuntoli è in costante contatto con Sokratis, che sarebbe felice di trasferirsi sotto il Vesuvio, e l’affare si sbloccherà non appena sarà partito Koulibaly. Sempre con i soldi della cessione del difensore, il Napoli proverà un nuovo assalto alla Roma per Veretout. Non facile, ma attorno ai 35 milioni la trattativa si potrebbe chiudere.