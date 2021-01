Roma, paura per De Sanctis: fratture e milza asportata, ecco le sue condizioni

Notte di paura per Morgan De Sanctis, rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, martedì sera dopo le 23, mentre tornava da Trigoria all’Aventino, dove abita. Il direttore sportivo della Roma è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un’emorragia addominale, al Policlinico Gemelli, dove è stato trasportato d’urgenza, dopo che l’ex portiere si era recato con un taxi presso la clinica Villa Stuart. A De Sanctis è stata asportata la milza e ha riportato fratture multiple alle costole e ferite dorsali. È stato trasferito, come da prassi, in terapia intensiva, ha reagito bene all’intervento, è collaborativo. Il decorso post operatorio prosegue regolarmente senza complicanze e il dirigente sarà trattenuto in ospedale per qualche giorno.

Gravi danni

Le dinamiche del serio incidente stradale non sono ancora ben chiare. Si sarebbe ribaltato con la sua Hyundai Tucson (un suv) sulla via Cristoforo Colombo. Ieri mattina presto è stato sottoposto a operazione chirurgica, nella quale è stata bloccata l’emorragia ed asportata la milza. L’ex portiere non è assolutamente in pericolo di vita. Le conseguenze dell’impatto sono state gravi, ma il dirigente della Roma, cosciente subito dopo il sinistro, ha scelto di sottoporsi ai primi controlli presso Villa Stuart, rifiutando il trasporto in ambulanza. Quando è arrivato in clinica, punto di riferimento della società giallorossa, è stato subito condotto al Policlinico Gemelli, anche per tenere sotto controllo il trauma cranico riportato. La notizia del grave incidente è rimbalzata a Crotone e ha destato preoccupazione nel ritiro della Roma..